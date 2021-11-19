«Черная пятница» в этом году удалась: помимо традиционных предложений на одежду, технику, косметику и всё прочее, можно поймать реальную выгоду на покупке новой квартиры. Брусника с 10 по 26 ноября продает квартиры с экономией до миллиона рублей!

Специальное предложение действует и в Сургуте на жилье в доме «Гудзон» и квартале «Новин». Подробнее про планировки, особенности локаций и принципы строительства Брусники - в обзоре.

Квартира с объединенной кухней-гостиной и двумя спальнями в доме «Гудзон»

Квартира подойдет семье с одним ребенком. Его комната расположена в стороне от родительского пространства. Когда он совсем вырастет и обзаведется собственным жильем, комнату можно будет переоборудовать под кабинет или мастерскую.

Родительская мастер-спальня включает в себя полноценную зону для уединенного отдыха, вместительный гардероб и санузел.

Дом “Гудзон” находится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположен парк “За Саймой”, спортивный комплекс “Олимп” с плавательным бассейном, ледовая арена “Титан”, детские сады и школы. Окна квартиры выходят на Пролетарский проспект и во двор.

Скидка на эту квартиру в “чёрную пятницу” составит 350 000. Получится выложить пол паркетной доской.

Квартира с объединенной кухней-гостиной и четырьмя спальнями в квартале «Новин»

Квартира для большой и гостеприимной семьи. Личное пространство отделено от гостевого. В приватной зоне спроектированы три полноценные детские комнаты с двумя санузлами и постирочной. Мастер-спальня для хозяев дома оснащена собственной ванной и вместительной гардеробной. Все комнаты объединены просторной террасой, выход на которую есть из каждого помещения.

Для приёма гостей – большая кухня и обеденная зона, у которой также есть своя, отдельная терраса. С нее открывается живописный вид на парк “Кедровый Лог”, спортивную базу “Снежинка” и дворец искусств “Нефтяник”.

Выгода при покупке на эту квартиру в “чёрную пятницу” составит один миллион рублей. Можно компенсировать значительную долю затрат на ремонт и покупку мебели.

Квартира с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в квартале «Новин»

Квартира для семьи из четырех человек, в которой мастер-спальня представляет собой автономное приватное пространство с собственной гардеробной комнатой и ванной. Рядом спроектирована постирочная и еще один санузел. Общее пространство этой квартиры вмещает обеденную зону, мягкий уголок с креслом, зону для приготовления еды. Все будто бы стандартно, но из этой гостиной есть выход на просторную террасу, с видом на город, так что на лето совместные обеды, чтение и йогу можно смело переносить на свежий воздух.

Из окон квартиры открывается вид на городские кварталы.

Скидка на эту квартиру в “чёрную пятницу” составит 350 000. Можно потратить дополнительные средства на ремонт квартиры.

5 поводов сказать Бруснике «Да»

Место

Брусника выбирает площадки с хорошо развитой инфраструктурой. И не важно, центр это или спальный район. Каждый проект вписывается в концепцию 15-минутного города — всё, что необходимо для жизни каждый день, находится поблизости. На первых этажах домов Брусники запроектированы помещения под магазины, кафе, аптеки, фитнес-центры и другие полезные сервисы.

Современная архитектура

Архитектурную концепцию каждого проекта Брусника разрабатывает совместно с европейскими или американскими бюро. Дома девелопера отличает сомасштабная человеку высота и динамика фасадов, которую обеспечивают эркеры, разноформатные окна, разнообразные летние помещения. Витражное остекление первых этажей, дизайн-код, входы без ступеней — всё это формирует на уровне взгляда открытую, приветливую среду.

Общественные гостиные

Сквозные подъезды с прозрачными входными группами позволяют видеть, что происходит внутри и снаружи дома, без дополнительных сложностей попадать на улицу или во двор. Домофон находится в теплом тамбуре — гостям не придется ждать на холоде, пока хозяева откроют дверь. В подъездах установлены бесшумные лифты и спроектированы просторные колясочные, доступ в которые есть только у жителей.

В холлах каждого проекта дизайнеры размещают мягкую мебель, светильники, растения и картины. При этом стиль интерьера перекликается с архитектурной концепцией квартала.

Дворы как искусство

Дворы Брусники сложно спутать с дворами других застройщиков. Их пространство организуется согласно четырем принципам:

70% территории — зелёные. Растения подбираются с учетом особенностей климата и почвы. Деревья высаживают уже взрослыми, их привозят из европейских питомников, ухаживает за ними собственная управляющая компания

дворы закрыты для автомобилей и находятся под видеонаблюдением

двор разделен на пространства для малышей, детей постарше, подростков, спортивные, прогулочные и тихие зоны.

детские площадки Брусника проектирует, основываясь на глубоком исследовании. На них можно двигаться, общаться, сотрудничать, экспериментировать, отдыхать, рисовать. Оборудование — только из натуральных материалов. Они долговечнее и к ним приятно прикасаться.

Планировки для разных сценариев жизни

Для каждого проекта архитекторы Брусники разрабатывают несколько десятков планировочных решений, основанных на исследовании жизненных сценариев. Поэтому в любом доме девелопера квартиру под свои цели может подобрать и пока одинокий молодой человек, и семья, в которой живет сразу несколько поколений.

Брусника предлагает нестандартные решения — с террасами, пентхаусы со вторым светом, квартиры с отдельным входом, с зенитными окнами.

Как приобрести квартиру

Взять ипотеку или обменять старую квартиру на новую. В Бруснике эти способы можно комбинировать. Девелопер выкупит имеющуюся недвижимость, а средства, вырученные с продажи, направит в счет покупки жилья. Вся процедура от оценки до подписания договоров займет три рабочих дня. Специалисты Брусники оформят все документы, а если необходимо, то еще и помогут вывести квартиру из-под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку, чтобы внести недостающую для приобретения квартиры сумму.

Также можно воспользоваться уникальной программой семейной ипотеки, которую Брусника разработала вместе с банками ДОМ.РФ и Сбером .

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