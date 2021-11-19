Спрос на недвижимость перед недельным локдауном возрос

Новый локдаун стал чреват для компаний многочисленными убытками, пострадали сферы туризма, торговли и общепита. Однако спрос на квартиры и дома увеличился и продолжает расти.

Как заметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, спрос на недвижимость перед недельным локдауном только взлетел, новостройки стали востребованнее на 39%, а вторичная недвижимость — на 11,9%.

В целом, говорят специалисты, за два года пандемии сфера сделок с недвижимостью стала одной из немногочисленных, которая ускоренно развивалась и адаптировала свои услуги в онлайн. Как замечают аналитики, в кризисные времена люди, как правило, стараются сохранить накопленные средства. Покупка недвижимости — это проверенный годами способ инвестирования у россиян. Граждане продолжают вкладываться «в бетон», опасаясь ухудшения эпидемиологической ситуации, снижения доходов, инфляции. К тому же цены на недвижимость растут, до конца года, по экспертным оценкам, жилье может подорожать еще на 5%, что вынуждает покупателей быстрее выходить на сделку.

Для специалиста по недвижимости локдаун не стал причиной ставить свой доход и деятельность на стоп. При этом график и объем работ он выбирал сам.

«В конце сентября я помогала одной семье из Нового Уренгоя приобрести квартиру в Сургуте, — рассказывает специалист по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Юлия Аглямова, — Из-за того, что у клиентов не было возможности смотреть квартиры самостоятельно, я показала им несколько вариантов по видеосвязи. Квартира была выбрана и покупатель принял решение внести онлайн-задаток».

Также все будущие специалисты компании «Этажи» проходят бесплатное обучение, участвуя в семинарах и тренингах, как оффлайн, так и дистанционно. За каждым будущим риэлтором закрепляется опытный наставник, который помогает адаптироваться.

В компании «Этажи» работает уже более 18 тысяч человек в 185 городах России и зарубежья. Чтобы присоединиться к команде переходите по ссылке: https://surgut.etagi.com/job/ .