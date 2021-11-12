​Эксперт развеял самые популярные заблуждения при покупке загородной недвижимости в разгар сезона

Осень — самый выгодный сезон для покупки «загородки».

Стоит ли бояться домов с обременением? Можно ли построить коттедж в новом поселке по собственному дизайну? Надо ли торопиться с покупкой до конца года? На самые популярные вопросы о частных домах и рынке недвижимости ответила Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи».

— Как избежать рисков при покупке загородной недвижимости?

— Первое, что стоит смотреть — документы. Если межевания нет, то количество соток, что указаны, может разниться с реальностью. Затем мы смотрим градостроительный план: все нормы, отступы, категорию земли, какие есть ограничения. Бывают ситуации, когда человек покупает участок, хочет начать строить дом, а там проходит газ — охранная территория. При самостоятельной сделке, суд может обязать вас все снести и утилизировать за свой счет. Мы все это видим и рассказываем клиентам. Дальше смотрим выписку, есть ли обременения и наследники. Только после такой проверки, стоит смотреть сам объект.

Во избежание всех рисков, мы предупреждаем клиентов о любых возможных сложностях и помогаем их устранить. Дополнительно, в компание «Этажи», мы выдаем своим клиентам «Гарантийные сертификаты», которые обеспечивают полную безопасность нашим клиентам.Так как мы защищаем наших клиентов своими денежными средствами.

— Выбрали дом, а там ипотека банка и опека. Стоит ли рассматривать такой объект для покупки?

— Это непростая сделка. Тут точно необходима помощь квалифицированного специалиста, так как загородную недвижимость невозможно купить в обременении любого банка, необходимо «снимать этот долг». Зачастую покупка тоже планируется в кредит/ипотеку, и у людей нет таких средств на снятие обременения. Наша компания дает займы в таких ситуациях, и клиент спокойно может купить любой понравившийся ему объект, независимо от суммы, которую собственнику необходимо вернуть банку. Также мы проводим полную юридическую проверку объекта и делаем сделку гарантированно безопасной. Многих пугают сроки проведения таких сделок, но за последние годы все кардинально изменилось, и разница в сроках с объектами без обременения теперь всего несколько дней.

Сделки с опекой всё чаще приходят в загородную недвижимость, так как люди используют средства материнского капитала на приобретение объекта. Следовательно, в сделку вступают несовершеннолетние дети. Возникают риски, нужно все правильно рассчитать и расписать в договоре купли-продажи, правильно указать доли детям. А в рамках загородной недвижимости они выделяются не только в доме, но и на земельном участке. Поэтому, лучше доверить это профессионалам.

— Если рассматривать коттеджи в новых поселках, можно ли построить дом, который хочется или они все должны быть однотипными?

— Все коттеджные поселки разные. Есть те, которые возводятся в едином архитектурном стиле. Если вы там купите землю — то нельзя. В Сургуте много интересных предложений от застройщиков, у некоторых из них, компания «Этажи» является эксклюзивным продавцом домов и земли. И дома там можно построить любой планировки и из любого материала. Можно выбрать понравившийся вариант и построить его за счет средств застройщика, и оплатить уже после сдачи.

— Существует ли обратный тренд — из частного сектора люди переезжают в город?

— Да, есть небольшой обратный поток. Основная доля — это люди которые ранее купили дом за городом, пожили в нем, и сейчас обращаются с запросом: «нам то же самое, только в городе и с центральными коммуникациями». Есть второй тип — люди купили или построили коттедж , но сэкономили, в итоге стены промерзают, с водой трудности. Они встретились с неудобствами и теперь уверены, что загородная жизнь не для них. Но тут проблема конкретного дома, а не всей «загородки». Есть еще третий тип — люди в возрасте 25-30 лет. Они покупают такие объекты на эмоциях, а потом оказывается, что снег самому надо чистить, ограду чинить. Поэтому еще на стадии обращения мы показываем реальную обратную сторону загородной жизни, чтобы потенциальный покупатель мог примерить ее на себя.

— Что делать если есть мечта о собственном доме, надо ли торопиться и покупать коттедж до нового года?

— Если есть желание купить дом — не откладывайте, поскольку цены всегда растут, а осенью можно найти объекты по сниженной стоимости, которые собственникам нужно срочно продать. Отмечу, что коттедж от 4 млн до 7 млн рублей сейчас самый «ходовой» товар. При этом площадь у таких объектов от 80 до 150 кв. метров.

Я бы рекомендовала покупать тогда, когда возникла эта идея. Большое количество людей хотят купить загородный дом, дачу. Хорошие варианты разбираются как «горячие пирожки», так что ждать точно не стоит. И Новый год можно уже будет встретить за городом, в своем доме. А потом каждые выходные проводить с семьей за городом, париться в своей баньке!