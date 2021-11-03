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​Брусника меняет архитектурный облик Чёрного Мыса

Компания Брусника ведёт строительство 16-этажного «Дома на Комсомольском»

​Брусника меняет архитектурный облик Чёрного Мыса
Фото: Брусника

Компания Брусника ведет строительство 16-этажного «Дома на Комсомольском», который расположен в 28 микрорайоне Сургута. В ноябре завершатся работы по строительству каркаса дома и начнутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей.

Юго-восточный район Сургута, или Чёрный Мыс – один из исторических районов города. В советский период здесь располагались промышленные объекты геологов, нефтяников и рыбопереработки, которые в 1990-2000 гг. были ликвидированы или перенесены в другие районы. Сегодня территория будущей застройки выглядит не благоустроенной и отчасти депрессивной. Нет целостной городской ткани, а сетка улиц нарушена переходом в частный сектор. Рекреационная зона с рекой и социально-бытовая инфраструктура оторваны от жилой функции.

Сейчас в 28 микрорайоне идёт расселение ветхих и аварийных деревянных домов и новое строительство. При разработке проекта перед архитекторами Брусники стояла задача через мастер-план встроить жильё в городской контекст, открыть визуальный доступ к реке и сформировать разнообразные функции территории: спортивные, детские и коммерческие. После завершения строительства дома, окружающего благоустройства с комплексным озеленением и освещением участок получит новое качество, станет привлекательным и безопасным.

Брусника строит дом-башню с закрытым зелёным двором, подземным паркингом и торгово-офисными помещениями на первых этажах. Он станет новой архитектурной доминантой района Чёрный Мыс.

Двор дома имеет закрытый контур. Зайти на его территорию можно из подъезда или через калитки . Общественное пространство разделено на две части: игровую площадку для детей и спортивную зону. По стандартам Брусники, 70 процентов территории двора занимают растения, цветущие кустарники и деревья с природной формой кроны. Деревья привезут уже взрослыми: жителям не нужно ждать. пока они вырастут. Благодаря разнообразию растений, в каждый сезон двор выглядит нескучно. Здесь спроектированы места для спокойного отдыха с лавочками, настилами и уличной мебелью. Для любителей спорта предусмотрены спортивные площадки. Атмосферу приватности поддерживает зелёная изгородь по периметру.

Под домом построят вместительный подземный паркинг. Он оснащен скоростными воротами на въезде. Из него можно подняться на лифте сразу на свой этаж. Удобно переносить тяжелые вещи: пакеты с продуктами, детские коляски и технику.

Познакомиться с проектом «Дом на Комсомольском» можно в офисе продаж или на дистанционной онлайн-экскурсии. Записаться на показ по телефону +7 (3462) 77-91-13 или на сайте.

Брусника
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Фотоархив компании


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Сегодня в 11:28, просмотров: 232, комментариев: 0
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