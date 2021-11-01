16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4876   EUR  82,8112  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как овладеть перспективной профессией в короткие сроки: реальные истории

Осваиваем профессию риэлтора

​Как овладеть перспективной профессией в короткие сроки: реальные истории
Фото: Этажи

Начать новую карьеру — непростое решение для каждого человека. Зачастую для этого необходимо получать новое образование и трудиться первые годы на низкооплачиваемых должностях. Далеко не каждый взрослый человек может себе это позволить. Выходом может стать — освоить профессию риэлтора. По словам специалистов компании «Этажи», это прибыльная отрасль, освоиться в которой можно в короткие сроки.

Согласно планам российских властей, ежегодно в стране должны строить не менее 120 млн квадратных метров жилья. Спрос на недвижимость стабилен, поэтому специалисты в этой сфере нужны всегда.

В компанию «Этажи» приходят работать преимущественно кандидаты в возрасте от 25 до 45 лет. Плюсом для них будет опыт продаж в любой сфере, однако это необязательно. Для работы специалистом по недвижимости отлично подходят коммуникабельные, активные и жизнерадостные люди, нацеленные на результат.

Все будущие риэлторы компании «Этажи» обязательно проходят бесплатное обучение. В первый месяц начинающий специалист участвует в семинарах, тренингах и всячески знакомится со сферой недвижимости, также за ним закрепляется опытный наставник, который помогает освоиться в компании и отвечает на любые вопросы. Ко второму месяцу новички уже могут совершить свои первые сделки в компании. Отметим, что каждый специалист по недвижимости становится партнером компании «Этажи», а не нанятым работником, поэтому может брать на себя тот объем работ, который может позволить.

Заработок специалиста напрямую зависит от числа заключенных сделок — аренды, покупок или продаж недвижимости клиентами. В первые месяцы начинающие риэлторы продают по два-три объекта и зарабатывают порядка 50 тысяч рублей. После адаптации доход, как правило, увеличивается в два раза.

«До работы в «Этажах» я с продажами связан не был, проходил службу в органах прокуратуры. Как-то раз родители решили купить несколько квартир, а я как юрист смотрел документы, проверял всё ли корректно составлено, нет ли каких-то скрытых пунктов. С тех пор отрасль меня заинтересовала. Почитал немного о профессии, поговорил со знакомыми, узнал перспективы по доходу. Дальше всё пошло само собой. Позвонил в офис компании, договорился о собеседовании и вот я уже начинаю осваивать профессию специалиста по недвижимости. Обучение было интересным: разные спикеры, практические занятия, реальные советы из практики. Прошел его практически за первые три месяца, параллельно применяя новые знания на практике. График у меня относительно свободный, я не трачу больше стандартных восьми часов в день. Доход напрямую зависит от усилий. Если человек хочет работать, то он беспроблемно может получать от 100 тысяч рублей в месяц. На личном примере могу сказать, что и 200 тысяч в месяц не предел», — рассказывает эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Николай Власюк.

«Партнер компании «Этажи» уже три года, до этого недвижимостью не занимался. Профессия интересовала давно, пугали сложности и перспективы непостоянного дохода, в итоге все оказалось проще и стабильнее, чем ожидал. Очень поддерживали и помогали коллеги. Обучение в компании сильное, особенно понравился блок по продаже загородных объектов. В день я работаю в среднем по шесть-восемь часов. Строю график самостоятельно. Заработок приличный —100-150 тысяч рублей в месяц. Доход полностью зависит от желания заработать, а компания для этого дает все возможности», — дополнил эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Рустам Сахаутдинов.


нравится (1) не нравится (1)
01 ноября в 18:00, просмотров: 1135, комментариев: 1
Комментарии:
Irina Anufrieva
не нравится
02 ноября в 08:55
Интересная статья. Я сама уже давно задумываюсь о получении новой профессии.Наверно все таки пора записаться на курсы переподготовки. В интернете нашла учебный центр Национальная академия современных технологий тут можно даже дистанционно обучаться, а направлений очень много.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября 1391
  2. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 1091
  3. ​От нерабочих дней в России пострадали салоны красоты, SPA и бары 888
  4. ​Доходы бюджета Югры в 2022 году ожидаются на 11 процентов выше, чем сейчас 772
  5. ​В ХМАО привитым зарубежными вакцинами разрешат посещать спортобъекты 764
  6. ​Югра «пересобрала» свои региональные программы, по которым будет жить в ближайшие годы 763
  7. ​Наталья Комарова в Березово повстречалась с депутатами, оценила новый роллер-парк и пообщалась с самозанятым физруком 713
  8. ​Инсайд: В аппарате думы Сургута — большие изменения 635
  9. ​Наталья Комарова обсудит с югорчанами готовность региона к зиме 634
  10. ​Сибпромстрой изменил стратегию развития компании в пользу клиентов 414
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 5345
  2. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4049
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 3558
  4. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 3477
  5. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 3458
  6. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 3335
  7. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 3216
  8. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 3155
  9. Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно 3115
  10. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 2962
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13593
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10738
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 8539
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8079
  5. ​Покуда жив-здоров... 7499
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6698
  7. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 6685
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6487
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6269
  10. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 6125

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика