Осваиваем профессию риэлтора

Начать новую карьеру — непростое решение для каждого человека. Зачастую для этого необходимо получать новое образование и трудиться первые годы на низкооплачиваемых должностях. Далеко не каждый взрослый человек может себе это позволить. Выходом может стать — освоить профессию риэлтора. По словам специалистов компании «Этажи», это прибыльная отрасль, освоиться в которой можно в короткие сроки.

Согласно планам российских властей, ежегодно в стране должны строить не менее 120 млн квадратных метров жилья. Спрос на недвижимость стабилен, поэтому специалисты в этой сфере нужны всегда.

В компанию «Этажи» приходят работать преимущественно кандидаты в возрасте от 25 до 45 лет. Плюсом для них будет опыт продаж в любой сфере, однако это необязательно. Для работы специалистом по недвижимости отлично подходят коммуникабельные, активные и жизнерадостные люди, нацеленные на результат.

Все будущие риэлторы компании «Этажи» обязательно проходят бесплатное обучение. В первый месяц начинающий специалист участвует в семинарах, тренингах и всячески знакомится со сферой недвижимости, также за ним закрепляется опытный наставник, который помогает освоиться в компании и отвечает на любые вопросы. Ко второму месяцу новички уже могут совершить свои первые сделки в компании. Отметим, что каждый специалист по недвижимости становится партнером компании «Этажи», а не нанятым работником, поэтому может брать на себя тот объем работ, который может позволить.

Заработок специалиста напрямую зависит от числа заключенных сделок — аренды, покупок или продаж недвижимости клиентами. В первые месяцы начинающие риэлторы продают по два-три объекта и зарабатывают порядка 50 тысяч рублей. После адаптации доход, как правило, увеличивается в два раза.

«До работы в «Этажах» я с продажами связан не был, проходил службу в органах прокуратуры. Как-то раз родители решили купить несколько квартир , а я как юрист смотрел документы, проверял всё ли корректно составлено, нет ли каких-то скрытых пунктов. С тех пор отрасль меня заинтересовала. Почитал немного о профессии, поговорил со знакомыми, узнал перспективы по доходу. Дальше всё пошло само собой. Позвонил в офис компании, договорился о собеседовании и вот я уже начинаю осваивать профессию специалиста по недвижимости. Обучение было интересным: разные спикеры, практические занятия, реальные советы из практики. Прошел его практически за первые три месяца, параллельно применяя новые знания на практике. График у меня относительно свободный, я не трачу больше стандартных восьми часов в день. Доход напрямую зависит от усилий. Если человек хочет работать, то он беспроблемно может получать от 100 тысяч рублей в месяц. На личном примере могу сказать, что и 200 тысяч в месяц не предел», — рассказывает эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Николай Власюк.

«Партнер компании «Этажи» уже три года, до этого недвижимостью не занимался. Профессия интересовала давно, пугали сложности и перспективы непостоянного дохода, в итоге все оказалось проще и стабильнее, чем ожидал. Очень поддерживали и помогали коллеги. Обучение в компании сильное, особенно понравился блок по продаже загородных объектов. В день я работаю в среднем по шесть-восемь часов. Строю график самостоятельно. Заработок приличный —100-150 тысяч рублей в месяц. Доход полностью зависит от желания заработать, а компания для этого дает все возможности», — дополнил эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Рустам Сахаутдинов.