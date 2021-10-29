Брусника запустила специальное предложение, позволяющее приобрести квартиру в одном из проектов на более выгодных условиях. В Сургуте компания реализует три проекта: квартал «Новин», Дом «Гудзон» и «Дом на Комсомольском».

Если коротко – компания дарит покупателям от двух до шести квадратных метров к площади квартиры. А это уже целая лоджия, кабинет или постирочная. Разбираемся, как разумно распорядиться дополнительным пространством.

Способ первый. Делаем библиотеку

Приступая к оформлению этой зоны, оцените, сколько книг у вас накопилось (так будет проще выбрать систему хранения). Дизайнеры советуют вооружиться рулеткой и вести подсчеты в погонных метрах. Если вы в самом начале пути, отдайте предпочтение стеллажам-трансформерам, конструкция которых позволяет переставлять полки и таким образом менять их высоту. Книг много, и вы решили сделать шкафы до потолка – не забудьте про лестницу. Оптимально, если ее можно будет использовать как стул.

В библиотеке нет окон – даже лучше. Яркий солнечный свет негативно воздействует на бумагу. Поэтому предусмотрите какой-нибудь торшер или абажур.

Способ второй. Организуем кабинет или творческую мастерскую

Стол и стул – вот и готов кабинет. Правда, в выборе этих предметов мебели есть нюансы. Например, оптимальный размер рабочей поверхности напрямую зависит от рода вашей деятельности. Если все, что вам нужно, это листок бумаги и ручка – берите столешницу 90 х 60 см. Пользуетесь швейной машинкой или ноутбуком – 110 х 70 см.

Далее стул. Отдайте предпочтение варианту с мягким сиденьем и регулируемой спинкой, если планируете проводить в кабинете больше пяти часов. В остальных случаях ориентируйтесь только на эстетические характеристики этого предмета мебели.

Способ третий. Обустраиваем гардеробную

При организации этого пространства действуют те же принципы, что с библиотекой. Нет, в погонных метрах уже измерять ничего не нужно. Начните с составления списка вещей. Проведите «инвентаризацию», посчитайте, сколько у вас костюмов, платьев, пальто, пуховиков, туфель и ботинок. Добавьте к каждому предмету гардероба описание — «длинное», «короткое», «объёмное».

Такой подход поможет определиться с размерами системы хранения. Очевидно, если вы носите преимущественно джинсы и футболки, вам нужно больше ящиков и полок, если предпочитаете платья и костюмы — понадобятся рейлы. Не забудьте оставить место для чемоданов, сумок и большого зеркала в полный рост.

Скучно? Тогда оборудуем постироничную

Нет, это не опечатка. Это та самая комната, в которой можно смеяться в голос над мемами и отдыхать от колких шуток друзей. Прокладываем дополнительный слой шумоизоляции, красим стены в нейтральные цвета, позволяющие успокоить возбужденную психику, ставим диван и мягкие пуфы, добавляем ковер, чтобы валяться на полу от смеха с комфортом — постироничная готова.

Как распорядиться дополнительными квадратными метрами, зависит только от фантазии жителей. Поэтому не ограничивайтесь этим списком.

Где смотреть квартиру с нелишними квадратными метрами

В квартале «Новин» - проекте Брусники в западной части города. В основе концепции проекта – дома переменной этажности с закрытыми дворами и тёплым подземным паркингом. Квартале совмещает в пределах одной локации жилого, рабочего, коммерческого и культурно-развлекательного пространств. Первые этажи со стороны улицы займут полезные сервисы для жителей: кафе и рестораны, салоны красоты, медицинские центры, магазины и аптеки. Для жителей под каждым из домов квартала организован подземный паркинг с пунктами подкачки колес.

Сейчас в продаже в квартале «Новин» сейчас два дома с разным сроком ввода и большим ассортиментом квартир. В планировочную структуру домов архитекторы включили квартиры со вторым светом, мастер-спальнями и окнами в гардеробных, а на последних этажах башен спроектировали большие квартиры с прогулочными террасами, откуда открывается панорамный вид на город.

Или можете рассмотреть покупку в новых проектах компании: Дом «Гудзон» или «Дом на Комсомольском».

Как купить

В обмен или ипотеку. К слову, эти способы можно объединить. Брусника выкупит старую квартиру, а вырученные с продажи деньги пойдут в счет покупки нового жилья. Вся процедура от оценки до подписания договоров займет три рабочих дня. Оформлением документов займутся специалисты компании. Они помогут вывести квартиру из под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку, чтобы внести недостающую для приобретения квартиры сумму.

Кстати, если у вас есть дети, вы можете воспользоваться программой льготного кредитования, которую Брусника разработала совместно со Сбербанком. Чтобы понять, подходит ли она вам, пройдите короткий тест:

✔️ В вашей семье есть хотя бы один ребенок (в том числе приемный), родившийся после 1 января 2018 года?

✔️ Вы и ваши дети – граждане РФ?