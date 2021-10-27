Решение повысит доверие к девелоперу и может привести к снижению стоимости проектного финансирования

Брусника и Сбербанк запустили «пилот» по строительному контролю на базе программного обеспечения застройщика. Теперь эксперты финансового института видят то же, что руководители проектов. По камерам на площадке они могут отследить динамику работ, сравнить план с фактом и оценить, насколько эффективно используются кредитные средства.

— В последнее время я все чаще слышу утверждение, что банкам нужна собственная BIM-модель, — комментирует руководитель группы развития системы проектирования Брусники Артём Дерюшкин. — На мой взгляд, это ошибочная концепция. Банкам необходимо, чтобы девелопер в своих процессах использовал данные из цифровой модели и предоставлял финансовому партнёру техническую возможность пройти по производственной цепочке до конкретного BIM-элемента. Наша цель — сделать так, чтобы банк и мы существовали в одной реальности, видели одну и ту же информацию.

BIM Брусника строит на базе технологий Autodesk. В информационную модель компания закладывает в том числе нормы регламентирующие приемку работ. Система настроена таким образом, что подрядчик не может сделать, например, полсекции или пол-этажа и попросить подписать КС-2. Данные о выполнении работ отображаются в личном кабинете руководителя проекта и их, соответственно, видят эксперты банка. Они могут развернуть факт реализации до конкретного акта и посмотреть элементы BIM-модели, на основе которых он был сформирован.

— Благодаря такому подходу взаимодействие девелопера и банка становится прозрачнее, — отмечает заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик. — Банк экономит ресурсы, которые тратятся на контроль объекта, и может оперативно получать необходимую информацию о ходе проекта. Это повышает доверие к застройщику и в перспективе позволит предложить ему более лояльные условия проектного финансирования.

В «пилоте» участвуют четыре объекта в Тюмени, Сургуте, Новосибирске и Кургане. Если эксперимент окажется успешным, Брусника масштабирует этот опыт на остальные площадки.