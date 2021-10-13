Релиз нового проекта от российской компании в сфере недвижимости и ипотеки

Крупнейшая в России риелторская компания «Этажи» запустила проект о жизни большой семьи в маленькой квартире. Где можно увидеть не только российских актеров, но героев нового фильма Marvel «Вечные».

«Это масштабный и амбициозный проект под лозунгом „Своя вселенная — свой дом“, который рассказывает о жизни большой семьи в маленькой квартире. Тема знакомая многим и буквально вечная для России. Поэтому очень символично, что запускаем мы его совместно с героями фильма «Вечные», который имеет все шансы стать культовым, — рассказала Юлия Бочарникова, директор по маркетингу федеральной компании «Этажи».

«Кроме крупнейшего медиаплана на 170 городов, это самая масштабная из текущих наших рекламных кампаний по количеству задействованных людей и в целом по съемочной команде. Ребята приехали из Москвы, часть оборудования везли тоже из столицы, хотя съемки проходили в Екатеринбурге. Этот проект был одним из самых продолжительных. У нас был один из лучших операторов страны — Арсен Саркисян. Поэтому выглядит все просто феерично», — делится Юлия.

По сюжету, в одной маленькой, но уютной квартире, ютится семья из четырех человек. Кто-то готовит ужин, кто-то делает уроки, кто-то смотрит новости. Жизнь и интересы всех членов семьи пересекаются в тесном пространстве. Экшн начинается, когда по телевизору показывают трейлер «Вечных». Торопясь к своим домочадцам, отец семейства, спотыкается и неосторожным движением разрушает хрупкое равновесие вещей в квартире. Рассыпающиеся блестки из банки с самой верхней полки шкафа и падающий карниз со шторами кажутся продолжением эпичных кадров из фильма. Но если во вселенной «Вечных» для восстановления равновесия необходимы супергерои, то в реальном мире восстановить равновесие помогают «Этажи».

Выход фильма Marvel «Вечные» в российском прокате запланирован на 4 ноября.

«„Вечные“ — это супергерои, которые очень любят обычных людей. Они работают в команде и благодаря этому спасают мир. Для меня «Этажи» — то же самое. Благодаря прекрасной команде и любви к работе получается добиваться невероятного и находить идеальный мир нашим клиентам, а точнее „Свою вселенную — свой дом“. С помощью проекта мы рассказываем о том, как важно для счастья и гармонии в семье вовремя задуматься об улучшении жилищных условий и делать для этого первые шаги. Просто зайдите на сайт «Этажей». А дальше супергерои компании помогут с поиском идеального жилья и проведут спецоперацию по купле-продаже понравившейся недвижимости, даже если сделка будет крайне сложной», — резюмирует Юлия.