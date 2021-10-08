Ипотека по выгодной ставке на квартиры в новых жилых комплексах Брусники в Сургуте

Ипотека по выгодной ставке на квартиры в новых жилых комплексах в Сургуте – воспользуйтесь специальным предложением от компании Брусника и СНГБ.

Приходите в офис СНГБ в ТРЦ «Сургут Сити Молл» 9 и 10 октября с 11:00 до 14:00, выберите квартиру в новом доме и подайте ипотечную заявку в один день.

Квартал «Новин» – это восемь домов переменной этажности с приватными дворами без машин, детскими и спортивными площадками, подземным паркингом. В шаговой доступности парк «Кедровый лог», детские сады, поликлиника, спортивные и торговые центры.

Дом «Гудзон» – дом расположен рядом с центральным парком «За Саймой», школами, детскими садами и спортивными центрами. В основе концепции проекта – современная американская архитектура. Дом переменной этажности с входом в виде арки, отделка фасада из натурального камня, камерное лобби во дворе, подземный паркинг.

«Дом на Комсомольском» – дом-башня с закрытым двором и подземным паркингом. Проект расположен в юго-восточной части города. В пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, медицинские и торговые центры. Рядом живописная набережная реки Обь.

Все проекты компании Брусника имеют следующие преимущества:

- приватные дворы без машин и посторонних людей;

- современные детские и спортивные площадки;

- европейская архитектура;

- необходимая инфраструктура в пешей доступности;

- ландшафтное озеленение во дворах и вокруг домов.

Вы можете приобрести квартиру в ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 7,44% годовых, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 5,89% годовых или в ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,9% годовых.

В СНГБ Онлайн доступен сервис подачи ипотечных заявок (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).