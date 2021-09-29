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​Как переехать в Калининград и стать обладателем недвижимости

Истории новых жителей Калининграда

​Как переехать в Калининград и стать обладателем недвижимости
Фото: Этажи

В этом году Калининград вошел в десятку лучших городов России по уровню жизни, свидетельствует исследование Финансового университета при правительстве РФ. Высокие доходы населения и исторический облик города из года в год привлекают новых жителей. Специалисты компании «Этажи» поговорили с людьми, которые переехали в Калининград, и лично узнали о всех преимуществах этого старинного города и рассказали, как можно получить там недвижимость бесплатно.

«Мы с семьей из Тюмени. Муж работает в сфере IT. Когда он получил удаленную работу, мы переехали в Сочи. В Сочи нам нравился климат, горы, море, местные фрукты, но не нравилась социальная сфера. Была пора отправлять детей в школу и нам нужен был город, готовый предложить больше, чем туристические маршруты и чебуреки на пляже. Поэтому по рекомендации друзей мы решили переехать в Калининград. Климат Калининграда дождливый и пасмурный, но социальная сфера очень развита. Почти сразу мы получили место в муниципальном детском саду, записали сына в школу возле дома. Работу в Калининграде найти гораздо легче, чем, например, в Сочи. Калининградцев можно описать как вежливых и спокойных людей. К вам отнесутся одинаково внимательно и учтиво в поликлинике, в магазине или такси. В городе сохранилось много немецкой архитектуры начала 20 века. Можно посетить сохранившиеся форты, замки и кирхи. Старинные здания реконструируют и восстанавливают. Городская среда развита для досуга с семьей: зеленые парки с прудами и вековыми дубами, велодорожки, детские площадки. В магазинах можно найти европейские продукты, недоступные в остальной части России. Из активного отдыха развит рафтинг, серфинг, велоспорт. Обычно из Калининграда легко путешествовать в Европу, и мы с нетерпением ждем открытия границ», — поделилась Элеонора Мицюк, консультант по миграции в страны ЕС.

«Я родом из Тюмени. В последние годы много путешествовала по разным городам и странам, поэтому пандемия застала меня за границей. Я была вынуждена вернутся в Россию, однако в Тюмени оставаться не хотела. Мама порекомендовала съездить в Калининград, и в итоге все закончилось тем, что я купила там квартиру. Этот город влюбил меня в себя. Он небольшой, камерный и очень зеленый. В Калининграде отличная экология: рядом море, Куршская коса, входящая в список ЮНЕСКО. Куршская коса стала для меня настоящим местом силы, там я наполняюсь энергией. Люди в Калининграде открытые и простые, на своем «вайбе». Когда приезжаешь в Калининград — становишься спокойным и хочется наслаждаться жизнью. Наличие квартиры, конечно, не обязывает меня жить там всю жизнь, но это однозначно классное место, чтобы иногда приехать и наполниться теплом. После всех своих путешествий я сейчас смело могу назвать Калининград своим домом», — рассказывает предприниматель и бизнес-наставник Альба Саисламова.

Рынок недвижимости Калининграда один из самых перспективных в России. Стать обладателем жилья в этом старинном городе мечтают многие. Компания «Этажи» дарит шанс стать обладателем недвижимости в Калининграде. «Этажи» разыгрывают однокомнатную квартиру в Калининграде в современном жилом комплексе «Стерео», расположенном всего в 15 минутах езды от центра города. Чтобы принять участие в розыгрыше — переходите по ссылке, ознакомьтесь с условиями акциями и оставляйте заявку до 28 января 2022 года. Возможно, вы станете счастливым хозяином недвижимости на границе с Европой.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 628, комментариев: 0
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