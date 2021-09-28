Как покупать квартиру с перепланировкой

Покупка квартиры , в которой ранее была сделана даже удачная перепланировка, не всегда приносит в итоге радость новому владельцу. Такое приобретение может быть чревато множеством проблем, если перепланировка не была узаконена. Юристы компании «Этажи» рассказали, какие изменения в квартире делать категорические нельзя, и как узнать вносил ли прежний собственник незаконные изменения в жилище или нет.

По словам юриста, большинство изменений в квартире нужно согласовывать. Если этого не сделать, то собственнику грозит штраф. Кроме того, неверно сделанная перепланировка может привести к быстрому износу здания и возникновению риска аварий и обрушений конструкций.

Какая перепланировка в квартире категорически запрещена:

Сносить несущие стены, колонны, перегородки, а также увеличивать на них нагрузку;

Убирать или уменьшать вентиляционные короба;

Объединять жилые комнаты с кухней с газовой плитой или с лоджией или балконом;

Разбирать перекрытия;

Делать кухню без естественного освещения (окна);

Переносить отопление на балкон или лоджию;

Размещать мокрые зоны — санузел или кухню — над жилыми комнатами.

Какую перепланировку квартиры можно узаконить:

Строительство перегородок для создания новых комнат или их демонтаж;

Перенос мокрых зон с условием, что они не будут располагаться над жилыми комнатами;

Объединение ванной и туалета;

Объединение нескольких квартир в одну;

Демонтаж подоконника;

Расширение дверных проемов;

Замена газовой плиты на электрическую.

«Проблемы для покупателя квартиры с неузаконенной перепланировкой могут быть выражены в первую очередь комиссией из Управляющей компании и Департамента архитектуры и градостроительства с требованием привести помещение в прежнее состояние, согласно технической документации, и наложением административного штрафа. Также банк может не принять объект в залог из-за наличия перепланировки. Преимущества при узаконивание перепланировки имеет первый этаж в многоквартирных домах. В целом не нужно бояться продажи и покупки недвижимости с перепланировкой. Конечно, желательно, чтобы продавец сам позаботился и узаконил изменения. Но если квартира покупателя устраивает, то он при желании может сам взяться за упорядочивание документов, после оформления права собственности на своё имя», — комментирует Светлана Базарнова, юрист компании «Этажи».