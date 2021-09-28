Как покупать квартиру с перепланировкой

Покупка квартиры, в которой ранее была сделана даже удачная перепланировка, не всегда приносит в итоге радость новому владельцу. Такое приобретение может быть чревато множеством проблем, если перепланировка не была узаконена. Юристы компании «Этажи» рассказали, какие изменения в квартире делать категорические нельзя, и как узнать вносил ли прежний собственник незаконные изменения в жилище или нет.
По словам юриста, большинство изменений в квартире нужно согласовывать. Если этого не сделать, то собственнику грозит штраф. Кроме того, неверно сделанная перепланировка может привести к быстрому износу здания и возникновению риска аварий и обрушений конструкций.
Какая перепланировка в квартире категорически запрещена:
Сносить несущие стены, колонны, перегородки, а также увеличивать на них нагрузку;
Убирать или уменьшать вентиляционные короба;
Объединять жилые комнаты с кухней с газовой плитой или с лоджией или балконом;
Разбирать перекрытия;
Делать кухню без естественного освещения (окна);
Переносить отопление на балкон или лоджию;
Размещать мокрые зоны — санузел или кухню — над жилыми комнатами.
Какую перепланировку квартиры можно узаконить:
Строительство перегородок для создания новых комнат или их демонтаж;
Перенос мокрых зон с условием, что они не будут располагаться над жилыми комнатами;
Объединение ванной и туалета;
Объединение нескольких квартир в одну;
Демонтаж подоконника;
Расширение дверных проемов;
Замена газовой плиты на электрическую.
«Проблемы для покупателя квартиры с неузаконенной перепланировкой могут быть выражены в первую очередь комиссией из Управляющей компании и Департамента архитектуры и градостроительства с требованием привести помещение в прежнее состояние, согласно технической документации, и наложением административного штрафа. Также банк может не принять объект в залог из-за наличия перепланировки. Преимущества при узаконивание перепланировки имеет первый этаж в многоквартирных домах. В целом не нужно бояться продажи и покупки недвижимости с перепланировкой. Конечно, желательно, чтобы продавец сам позаботился и узаконил изменения. Но если квартира покупателя устраивает, то он при желании может сам взяться за упорядочивание документов, после оформления права собственности на своё имя», — комментирует Светлана Базарнова, юрист компании «Этажи».
Помочь приобрести квартиру и получить консультацию на счет перепланировок могут специалисты компании «Этажи». Все предлагаемые клиентам объекты проверяют на наличие перепланировок, покупатель всегда знает об изменениях в квартире и последствиях приобретения такого жилья. Чтобы выбрать квартиру «без сюрпризов» вместе со специалистом по недвижимости — переходите по ссылке.