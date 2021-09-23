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​Выйти из декрета и освоить новую профессию

Как начать карьеру после долгого перерыва

​Выйти из декрета и освоить новую профессию
Фото: Этажи

Выход из декретного отпуска — непростое время для большинства женщин. За два-три года рынок труда стремительно меняется, женщинам приходится осваивать профессии буквально заново. HR-специалисты компании «Этажи» рассказали о наиболее перспективных профессиях, которые можно освоить, чтобы успешно начать карьеру с нуля. В большинство из них можно начать погружаться еще во время декрета.

SMM-менеджер

Специалист занимается ведением и продвижением социальных сетей брендов и личностей. SMM-менеджер делает контент для разных платформ, общается с подписчиками, закупает рекламу. Для опытного пользователя Instagram, Facebook, «ВКонтакте» будет несложно погрузиться в сферу и изучить механизмы работы. Платные и бесплатные курсы предлагаются в Интернете в свободном доступе. Учиться можно, параллельно ухаживая за ребенком.

Рекрутер

Профессия для тех, кто любит много общаться с людьми и хорошо в них разбирается. Рекрутер занимается поиском подходящих кандидатов на различные вакансии в компании. HR-специалист интервьюирует людей, оценивает их с точки зрения навыков и опыта и по результатам этой оценки представляет кандидатов компаниям. Конечно, опыт в смежных специальностях (таких, как психология или маркетинг) не будет лишним, хотя многие работодатели готовы брать на должность даже новичков. Также на рынке существует множество курсов, обучающих подбору персонала.

Копирайтер

Копирайтер пишет тексты для разных компаний по их запросам. Такая работа зачастую требует творческого и нестандартного подхода. Важно создать материал, который понравится заказчику и отразит задуманную концепцию. Как правило, работать можно из дома, поэтому начать осваивать профессию можно еще в декрете. Подойдет для тех, кто любит писать и делает это лаконично и грамотно.

Специалист по недвижимости

Специалист по недвижимости — или риэлтор — занимается подбором жилья, подходящего под запросы клиентов, или помогает собственникам продать их жилплощади по наиболее выгодной цене. Риэлтор постоянно изучает рынок и ищет наиболее выгодные и интересные предложения. Кроме того, риэлтор помогает оформить ипотеку, решить юридические вопросы по сделке, разрешить трудные ситуации с объектами недвижимости. Профессия подходит общительным и целеустремленным людям, не любящим сидеть на месте.

«Я закрыла сделку на пятый день жизни сына. Работать не переставала, уехала в роддом практически с показа недвижимости. Сейчас сыну уже пять месяцев, езжу на показы квартир и домов с ним. Ничего невозможного в этом нет, если вы дисциплинированны. Клиенты на ребенка всегда реагируют положительно, даже относятся лояльнее и быстрее соглашаются на покупку», — рассказывает специалист по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Наталья Балакшеева.

«Моему ребенку семь лет, сейчас мы пошли в первый класс. Планирую свой рабочий день, согласно школьному расписанию. На сделки ребёнок ездит со мной или остается у родственников. Иногда оставляю его дома, но не более, чем на три-четыре часа одного, все-таки он уже довольно взрослый. Даю ему задания, которые он должен выполнить до моего приезда. Когда я не на показе недвижимости, то нахожусь дома, поэтому совмещать работу с материнством вполне реально», — дополнила Ольга Хрипачева, специалист по недвижимости компании «Этажи» в Тюмени.

Обучиться ремеслу довольно просто и даже бесплатно: компания «Этажи» постоянно находится в поиске активных людей, желающих пройти стартовое обучение и стать экспертом в сфере недвижимости. Более опытные специалисты обучают кандидатов с нуля и помогают освоить новые практические навыки. Работа с клиентами начинается уже в первый месяц работы.


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23 сентября в 18:00, просмотров: 1268, комментариев: 0
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