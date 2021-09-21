Как заработать на инвестициях в недвижимость

Заработать на инвестициях в недвижимость можно даже на фоне охлаждения рынка, отмечают эксперты. Ведь именно сейчас девелоперы и собственники будут идти на уступки и делать специальные предложения. Главное — вложиться в «бетон» правильных городов. Ими, в России, по мнению аналитиков, являются Москва, Петербург и Тюмень.

«Чем привлекательны Москва и Петербург, думаю, можно долго не рассказывать. Это столицы: экономические, политические, культурные. Множество людей всегда будут приезжать сюда на работу и на учебу. Поэтому спрос на арендное жилье будет оставаться стабильным и сама недвижимость постоянно растет в цене. У Тюмени история немного другая — это развивающийся город, который скоро станет миллионником. Это локальный экономический центр, комфортный для проживания, куда переезжают люди с ближайших городов и областей ХМАО, ЯНАО, Курганской и Свердловской. Этот миграционный поток становится дополнительным фактором, провоцирующим рост цен», — комментирует Сергей Зайцев, руководитель департамента новостроек компании «Этажи».

Для инвестирования стоит рассматривать небольшие квартиры — студию или однокомнатные, так как спрос на них стабильно больше, чем на двух- и трехкомнатные. Сколько же в среднем стоит однокомнатная квартира, площадью 35 кв. метров в перечисленных городах?

В столичной новостройке она обойдется в 7,3 млн — тут средняя стоимость «квадрата» в «однушке» 209,9 тыс рублей. В Петербурге, со средней стоимостью «метра» 136,3 тыс. надо будет заплатить 4,7 млн, а в Тюмени, со стоимостью «квадрата» 76,6 тыс. рублей — 2,7 млн рублей.

Минимальным порогом входа в инвестпроект будет размер необходимого первоначального взноса по ипотеке, при грамотном расчете и подборе условий, инвестиция даже с помощью ипотечных средств и с учетом обязательств, которые она накладывает, может быть удачной, отмечают эксперты «Этажей».

Как правило, по условиям большинства банков, минимальный размер первоначального взноса, без учета льготных и субсидированных ипотек, которые также могут быть доступны многим людям должен быть не меньше 20% от стоимости жилья. Тогда на квартиру в Москве потребуется 1,46 млн, в северной столице — 940 тыс., а в Тюмени — 540 тыс. рублей.

«Сдача в аренду, на мой взгляд, выгодна только при условии покупки в ипотеку. За счет ежемесячных выплат от квартирантов можно оплачивать кредит, в то же время, квартира будет расти в цене и в итоге останется в вашей собственности. То есть, те несколько сотен , допустим около 600 тысяч рублей, которые вы вложили в качестве первоначального взноса на квартиру в Тюмени, могут впоследствии вырасти в 2,7-3 млн рублей и плюсом будет доходность от самой недвижимости», — рассказывает Сергей Зайцев.

Отметим, что за год — с августа 2020 по август 2021 г. — квартиры в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга подорожали на 17,4% и 34%, а в Тюмени — на 18%. Такой мощный рост обусловлен действием ипотеки с субсидированной ставкой, а также ростом цен на строительные материалы, который не мог не отразиться и на стоимости недвижимости.

Однако в какой-то момент спрос на новостройки в Москве и Санкт-Петербурге настолько «взвинтил» цены, что уровень ежемесячных платежей даже по сниженной ставке вернулся к прежним размерам и условия перестали быть привлекательными. Однако в Тюмени ситуация более оптимистичная, здесь бОльшую часть жилья по-прежнему выгодно купить по этой ставке.

Итак, массовый рост цен в 30-40% в 2020-2021 году это исключение, вызванное фактором льготной ипотеки. В норме цены на рынке растут на 10-12% в год, хотя инвестиции в некоторые новостройки, по словам экспертов «Этажей», могут приносить гораздо больше, главное правильно подобрать объект для вложения.

Для этого нужно изучить рынок города, знать перспективные в плане развития районы, возможно недооцененные на текущий момент, понимать какие экономические факторы могут сыграть в вашу пользу и пожалуй, выбрать надежного и успешного застройщика, на объект которого точно будет спрос.

«Недвижимость всегда остается “защитным” активом в условиях нестабильной экономики. Инвестиции в недвижимость Москвы, Петербурга и Тюмени максимально ликвидны. Помочь сделать правильный выбор и купить подходящую квартиру даже в другом городе всегда могут специалисты компании “Этажи”. Это люди, которые каждый день анализируют спрос и предложение и знают что, где, за сколько продается, а также имеют время и компетенции чтобы помочь клиенту заработать. К тому же, благодаря большому опыту межрегиональных сделок “Этажей”, приобрести свою недвижимость будущий инвестор может безопасно, у проверенного девелопера, не выходя из дома», — резюмировал Сергей Зайцев.