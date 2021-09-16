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​Квартира не продалась за полгода: стоит ли бояться таких объявлений?

Можно ли найти хорошую квартиру среди старых объявлений

​Квартира не продалась за полгода: стоит ли бояться таких объявлений?
Фото: Этажи

Часто при поиске той самой квартиры мечты можно наткнуться на заманчивое предложение, но при детальном рассмотрении оказывается, что продают жилье уже полгода, а то и год. Эксперты по недвижимости компании «Этажи» поделятся с нами, можно ли найти «жемчужину», среди таких «старых» объявлений, какие в них бывают подводные камни и что следует проверять в первую очередь.

«Если понравился вариант со старым объявлением, в первую очередь нужно его проверить на предмет реального наличия данной квартиры. Возможно, что это так называемый «фейк», выставленный недобросовестно. Должны насторожить объявления, которые находятся на агрегаторе долгое время с одними и теми же фотографиями. Причем они, как правило, либо не очень хорошего качества, либо наоборот: отличные, профессиональные, почти картинки из журнала и само предложение при этом с крайне привлекательной ценой. В таком случае есть три варианта: либо данного объекта нет в реальности, либо он не продается, а только привлекает покупателей, либо фото в объявлении просто не совсем соответствуют фактическому состоянию квартиры (состояние стен, пола, потолков, сантехники), но тогда этот вариант достаточно рабочий, возможно по соответствию цены и фактического состояния он будет абсолютно реальный, но поскольку "встречают по одежке", вызывает интерес далеко не у каждого потенциального покупателя», — комментирует Анастасия Нохрина, заместитель директора компании «Этажи» в Сургуте.

При этом, как добавляет эксперт, нельзя выделить оптимальный временной интервал для продажи квартиры. В разные периоды, в том числе в зависимости от сезона и событий на рынке и в экономике, этот процесс может занимать от недели до двух-трех месяцев. Для некоторых объектов нормой можно считать период более 12 месяцев, так называемые объекты с уникальными особенностями. Как подчеркивает специалист, все зависит от конкретного случая. Может быть потенциальных покупателей все это время отпугивало состояния квартиры или непопулярное местонахождения объекта, история собственников или наличие обременений.

«После того, как мы удостоверились, что объявление настоящее, следует оценить ликвидность объекта. Это сумма физических и ценовых параметров, которая определяет потенциальный интерес рынка на данный объект. На подозрительно низкую цену могут влиять сложности с документами, например, наличие обременения непопулярного, не представленного в городе банка, или скрытые дефекты физического состояния квартиры, плохой ремонт. На стоимости жилья сказывается также и наличие коммерческих площадей в доме — они могут снижать качество проживания в квартире: появляется лишний шум, насекомые, посторонние запахи», — рассказывает Анастасия Нохрина, отмечая, что если подобные особенности не смутили, стоит перейти к правовым вопросам.

В первичный минимум, который даст понимание о возможности сделки, входит:
— Паспорт собственника (его стоит проверить на подлинность с помощью специальных устройств);
— Оригиналы документов-оснований прав собственности на квартиру (их нужно внимательно изучить. Можно упустить какие-то моменты, если квартира, например, передавалась несколько раз по наследству и делились между родственниками);
— Актуальная выписка из ЕГРН.

«Затем трудность процесса купли-продажи будет определять ряд дополнительных факторов: время владения, наличие несовершеннолетних сособственников, исполнительных листов и долгов у текущего владельца, обременения на объекте (что теперь встречается в 67% случаев). Опасаться таких квартир не стоит, тем более если есть эксперты на рынке недвижимости. При внимательном анализе это может оказаться интересный объект с точки зрения соотношения цены и качества. Специалисты компании «Этажи» помогут обезопасить даже сложную на первый взгляд сделку. Эксперты по недвижимости осуществляют комплексную проверку по каждому объекту, анализируют все нюансы, составляют договор, включающий все особенности сделки и сопровождают клиентов вплоть до получения документов и передачи ключей и объекта, а также мы единственные на рынке, кто выдает гарантийный сертификат безопасности по сделкам, проведенным в компании «Этажи» », — резюмировала Анастасия Нохрина.


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16 сентября в 18:00, просмотров: 1535, комментариев: 0
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