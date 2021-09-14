Межрегиональные сделки по купле-продажи квартиры: как действовать?

Приобретение жилья в родном городе требует определенных знаний и навыков, а в другом — тем более. Межрегиональные сделки — одни из самых сложных и, как правило, требуют участия специалиста. Как купить недвижимость в другом городе быстро и безопасно подробнее в материале.

Экс-жительница Сургута Анастасия обратилась в региональный офис «Этажей» с просьбой организовать переезд в Москву для нее и ее детей. Анастасия только развелась и хотела начать новую жизнь в столице. Ей нужно было продать трехкомнатную квартиру в Сургуте и купить взамен ей жилье в столице.

Продажа квартиры в Сургуте была быстрой, специалист по недвижимости «Этажей» быстро нашел покупателей на объект. Квартира располагалась почти в центре города и была со свежим ремонтом.

На покупку нового жилья ушло немного дольше. Вместе с московским специалистом покупательницей были выбраны несколько районов. Так как Анастасия планировала переехать как можно быстрее, то для покупки рассматривалось только готовое жилье. Еще было важно наличие рядом школ, детсадов и станции метро. Все показы недвижимости проходили онлайн, при посещении квартир риэлтор рассказывала о всех плюсах и минусах объектов. Выбор в итоге остановили на двухкомнатной квартире в сданной двумя годами ранее новостройке в Новой Москве, это окраина столицы. Для приобретения жилья клиентка при помощи специалистов «Этажей» оформила ипотеку по сниженной ставке от банка-партнера компании. Анастасия полностью осталась довольна покупкой и готова начать новую жизнь в мегаполисе.

«Дистанционные сделки идут под полным контролем специалистов. Все процедуры могут пройти полностью удаленно, без выезда в другой город. Документы можно подписать и отправить по электронной почте. Ипотечный займ тоже можно оформить в любой локации. Все риэлторы проверенные, мы доверяем своим специалистам в других городах. Продать квартиру и купить новую в другом городе можно хоть за день, если клиент быстро определится с выбором недвижимости. С оформлением ипотеки сроки совершения сделки стартуют от 2-3 дней», — рассказывает руководитель межрегионального направления компании «Этажи» в Сургуте Татьяна Мариныч .

Компания гарантирует безопасность сделки для своих клиентов, специалисты подберут недвижимость по вашим запросам и помогут оформить все документы. «Этажи» готовы работать со сделками любой сложности.