Как обменять старую квартиру на новую? Это реально!

Брусника запустила новую программу в рамках обмена старой квартиры на новостройку. Теперь у клиентов есть возможность сдать свое жилье в зачет новой квартиры, а на период, пока новый дом строится, спокойно жить в привычных условиях.

Срок проживания в проданной квартире – до 30 месяцев. Плата за проживание рассчитывается индивидуально и отнимается из зачетной стоимости квартиры.

По данным метрологического центра компании Брусника , программа обмена стала пользоваться большей популярностью среди жителей Сургута. При этом эксперты обратили внимание на то, что 30% обратившихся по программе обмена не смогли приобрести квартиру. Их устраивали все предложенные условия, но у них не было вариантов для проживания на время строительства дома. Кроме того, еще 10% покупателей сами просили предоставить им жилье до момента сдачи квартиры.

«Мы поняли, что в этом есть большой потенциал. Это решает проблему многих сотен тысяч людей, желающих переехать из старого жилого фонда в новый, либо просто улучшить свои жилищные условия. Теперь для этого не придется покупать вынужденно вторичное жилье, только потому, что нужно где-то жить до сдачи новостройки. Появилась возможность обменять квартиру на новую и жить в родных стенах, привычной локации необходимое время, пока строиться новый дом», — рассказал Денис Резепин, руководитель подразделения продаж сургутского филиала.

Как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, программа длительного проживания имеет большой плюс для покупателя. Срок в 30 месяцев позволяет приобрести жилье на ранней стадии строительства, когда цены находятся на относительно низком уровне.

«С учетом того, что девелоперы регулярно пересматривают стоимость, такая страховка от стремительного роста цен на первичном рынке достаточно привлекательна. Сохраняются и плюсы стандартной программы: относительная простота сделки и скорость, так как желающему обменять квартиру не нужно искать покупателей для своего жилья», — пояснил собеседник.

Эксперт уверен, что рост стоимости на первичном рынке, падение реальных доходов населения и снижение доступности ипотечного кредитования увеличивает долю клиентов, которые потенциально заинтересованы в трейд-ин. Легче добавить определенную сумму к средствам от реализации старого жилья, чем накопить на квартиру с нуля, поэтому востребованность подобных программ будет расти.

По словам бренд-менеджера компании «Этажи» Вадима Дьячкова, в общей массе сделок трейд-ин имеет небольшую долю, но это предложение, безусловно, найдет своих клиентов. «Это предложение уникально для рынка тем, что другие застройщики точно таких же условий по обмену пока не предоставляют», — считает он.

Условия программы длительного проживания

После подписания договора клиент может оставаться в своей квартире до 30 месяцев. В этом случае плата за проживание рассчитывается и фиксируется на весь срок проживания. Если клиент остается в проданной квартире до трех месяцев, он оплачивает только коммунальные услуги.

Под этот срок попадают проекты «Гудзон»», «Новин» и «Дом на Комсомольском», если площадь приобретаемой квартиры более 100 кв.м.

Программа запущена по всей компании и также действует в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане, а также в Видном (Московская область).

Если вдруг данные условия по какой-то причине не подойдут клиенту, то он всегда может воспользоваться стандартной программой обмена. Она предполагает проживание в старой квартире до 3 месяцев, но при этом нет ограничений на количество комнат, а также возможно наличие непогашенной ипотеки, что по условиям новой программы не предусмотрено.