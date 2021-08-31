Часто ли россияне делают дизайнерскую перепланировку?

Метрологический центр Брусники провел исследование, посвященное перепланировкам, и выяснил, почему и как часто жители их делают, что предпочитают менять. Опрос проходил в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Видном. В нем приняли участие более полутора тысяч человек.

Исследование показало: для большинства жителей Брусники вопрос перепланировки не актуален. Лишь 14% респондентов делали ее после переезда. Самый низкий показатель демонстрирует сургутский «Новин» и новосибирский «Дунаевский» — 8% и 9% соответственно.

Главным мотивом для большинства жителей из числа тех, кто решил изменить проект квартиры, стала потребность в расширении пространства. Для каждого третьего — создание дополнительных функциональных зон.

Основным сдерживающим фактором для проведения перепланировки выступает ремонт от застройщика. Больше половины опрошенных (57%) из числа тех, кто внес изменения в проект, признались, что не стали бы этого делать в квартире с чистовой отделкой.

По данным опроса, проведенного метрологическим центром в декабре прошлого года, только 3% респондентов среди тех, кто приобрел недвижимость с готовым ремонтом, решились на перепланировку.

В ходе исследования была обнаружена прямая корреляция между вероятностью проведения перепланировки и размером квартиры. Это ожидаемо: чем больше квадратура, тем шире возможности для настройки пространства под индивидуальный сценарий жизни.

В ходе исследования также выяснилось, что в перепланировке чаще всего участвуют лоджии и балконы. 28% опрошенных объединили эти помещения с комнатой. В разрезе городов такой тип перепланировки пользуется наибольшей популярностью в Новосибирске и Екатеринбурге. Причем в последнем жители отказываются преимущественно от лоджии на кухне. Подобное решение позволяет им выделить дополнительную функциональную зону (например, установить барную стойку или организовать место для хранения посуды) и расширить пространство, впустив в него больше естественного света.

У новосибирцев популярна трансформация комнат: из объединяют или выделяют зоны гардеробных. Тюменцы вносят коррективы преимущественно в проект гостиной и кухни, убирая лишние перегородки, и изменяют санузлы.

Проводить перепланировку жители предпочитают самостоятельно. Лишь 39% респондентов привлекали для решения этого вопроса дизайнера. Самый высокий показатель демонстрирует Тюмень — 48%, самый низкий — Видное и Сургут — 17% и 14% соответственно.