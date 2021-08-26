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​Эксперты рассказали, стоит ли покупать загородную недвижимость в конце сезона

Уехать жить за город в конце лета: стоит ли?

​Эксперты рассказали, стоит ли покупать загородную недвижимость в конце сезона
Фото: Этажи

Лето 2021 года продолжило «возрождение» рынка загородной недвижимости в России. Спрос по прежнему велик — по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин хотел бы обзавестись «домиком в деревне». Государство и бизнес начали активнее поддерживать сегмент — разрабатываются типовые проекты домов, на которые будет проще взять ипотеку, вводятся специальные ипотечные программы. Стоит ли покупать коттеджи, участки и дачи в конце сезона? На какие скидки рассчитывать? И будут ли дальше расти цены на загородку в Сургуте и Тюмени — рассказывают эксперты рынка.

«Если рассматривать ситуацию со спросом в июле 2021 года в сравнении с июлем 2020-го, то в Тюмени задаточная активность покупателей (по которой мы и считаем динамику) выросла почти на 14%, а в Сургуте она по сравнению с прошлым, очень высоким по спросу годом, слегка опустилась — где-то на 6%», — рассказывает Александр Иванов, ведущий аналитик федеральной компании «Этажи».

Впрочем, это не сказалось на количестве предложения, рынок активно пополняется, отмечает эксперт. За год в Сургуте прибавилось на 8,2% объектов, экспозиция уменьшилась в Тюмени — на 4%.

«Самым востребованным у тюменцев оказались частные дома — их приобретают 44% покупателей. На втором месте оказались земельные участки под строительство коттеджей — ими интересуются 33,6% клиентов. Особенно популярны наделы на Московском тракте. На третьем месте дачи — 21,5%. В Сургуте также большим спросом пользуются коттеджи — их предпочитают около 45%, однако на втором месте оказались дачи — 37%, земельные участки приобретают 17,6% клиентов,» — отмечает Иванов.

Активный спрос на «загородку», конечно, сказался и на ценах. В Тюмени, по данным компании «Этажи», за год стоимость «квадрата» в коттеджах поднялась на 13,% — до 48,3 тыс. рублей, земельные участки подорожали на 15% — до 68,1 тыс. за сотку. Сильнее всего цены выросли на дачи — на 21% до 37,4 тыс. рублей за «метр».

В Сургуте тоже заметнее всего подорожали дачи. С июля 2020-го по июль 2021-го прибавка составила 25% — 31,8 тыс. за «квадрат». На коттеджи цены выросли не так значительно — всего на 3% до 53,8 тыс, а на участки наблюдается даже некоторое снижение — минус 2%, сотку можно приобрести за 90,6 тыс. рублей.

«Ближе к октябрю цены на «загородку» будут фиксироваться, где-то даже могут пойти вниз. Мы уже сейчас отмечаем некоторое замедление на рынке. Собственники частных домов и дач будут стараться продать свою недвижимость до зимы. Особенно выгодно сейчас можно приобрести дачи, скидки варьируются от 3 до 5%», — рассказал Антон Сауков, руководитель департамента загородной недвижимости компании «Этажи».

«Конечно, когда покупаешь загородную недвижимость впервые, сталкиваешься со множеством вопросов: какие документы проверять, адекватна ли цена, крепкий ли дом. Благо, сейчас не надо тратить на это время, и разбираться. Наши специалисты подберут объект «как себе», потому что знают все нюансы, а также помогут с юридическим сопровождением сделки. При этом цены на услуги честные — никаких скрытых платежей», - резюмирует Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в городе Сургут.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 215, комментариев: 0
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