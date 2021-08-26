30 последних квартир в малоэтажном жилом комплексе «Дорожный» в пригороде Сургута выставила на продажу компания «Сибпромстрой»

Тридцать последних квартир в малоэтажном жилом комплексе «Дорожный» в пригороде Сургута выставила на продажу компания «Сибпромстрой». Информация о старте реализации стратегического запаса появилась на официальном сайте компании и стала неожиданной, но очень приятной новостью для сургутян, планирующих покупку жилья.

Малоэтажный ЖК «Дорожный» три года назад стал, пожалуй, самым интересным предложением на рынке новостроек Сургута. Экономичные по стоимости и в эксплуатации четырехэтажные дома расположены на закрытой просторной территории в ближайшем пригороде Сургута.

Этот жилой комплекс стал своего рода прорывным проектом. Здания жилых домов, спортивные и детские игровые площадки, просторные наземные парковки, тропиночную сеть для прогулок застройщик разместил на территории хвойного леса с небольшим прудом, облагородив и берега водоема, и лесной массив.

Так что далеко ходить на прогулку в лес, на пикник и даже за ягодами и грибами у жителей ЖК «Дорожный» нет необходимости. Единение с природой начинается практически сразу за порогом подъезда.

Еще одна отличительная черта этого микрорайона - его безопасность и технологичность. Попасть на территорию жилого комплекса можно только через автоматический шлагбаум, который управляется со смартфона жильцов. Через мобильный телефон жители Дорожного могут следить и за ситуацией на территории жилого комплекса, которая находится под видеонаблюдением.

«Дорожный» - идеальный вариант для любителей активного образа жизни, сторонников экологичного мировоззрения и системы разумного потребления. Именно в этом жилом комплексе Сибпромстрой максимально реализовал свои наработки в сфере энергоэффективности: стоимость ЖКУ в «Дорожном» в шесть (!) раз ниже, чем в среднем по Сургуту.

Жизнь в ЖК «Дорожный» придется по душе и солидной чете пенсионеров, и растущей молодой семье - общеобразовательная школа находится практически через дорогу от жилого комплекса.

Все тридцать квартир, предлагаемые к продаже сегодня, расположены на первых этажах. Узнать подробности и записаться на просмотр можно в офисе отдела продаж компании «Сибпромстрой» в Сургуте на ул. Есенина, дом 2 или по телефону 600-190.