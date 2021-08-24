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​Работа в сфере недвижимости: как стать успешным специалистом на рынке

Как стать риэлтором «Этажей»

​Работа в сфере недвижимости: как стать успешным специалистом на рынке
Фото: Этажи

Жилищное строительство в России набирает обороты. Согласно планам властей, в стране должны возводить ежегодно не менее 120 млн квадратных метров. Спрос на недвижимость стабильно растет. В связи с этим профессии в сфере недвижимости становятся наиболее привлекательными и престижными, а уровень экспертности самих специалистов постоянно растет. Реализовать потенциал в прибыльной и перспективной области можно вместе с компанией «Этажи». Эксперты рассказали о преимуществах работы специалистом по недвижимости в компании и о том, как начать свой путь по карьерной лестнице.

Специалисты по недвижимости в компании «Этажи» — это преимущественно молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. На старте для кандидатов плюсом будет опыт продаж в любой сфере. Ценятся коммуникабельные и позитивные люди, которые любят и хотят общаться с клиентами. Важными качествами также являются желание развиваться и умение работать на результат.

Сколько зарабатывает риэлтор?

Доход специалиста зависит от количества сделок. В первые месяцы начинающий риэлтор, как правило, может продавать по одному-два объекта недвижимости. Основной упор делается на набор базы объектов и отработку навыков общения с клиентами. Потенциальный доход на старте — около 40 тысяч рублей. Впоследствии число сделок будет увеличиваться: средний доход риэлторов в компании «Этажи» — 70 тысяч рублей. Это в 1,5-2 раза выше, чем на рынке труда в целом. Наши специалисты мотивированы на получение высокого дохода, который ничем не ограничен и зависит только от стремлений самого специалиста.

Как начать работать?

Каждый риэлтор функционирует как самостоятельная единица, специалист становится партнером компании «Этажи», а не нанятым работником. Несмотря на это, компания берет на себя обязательства перед начинающим риэлтором. В первый месяц новичок проходит специализированные семинары и тренинги, знакомясь с профессией. С первого дня за ним закрепляется наставник, опытный специалист по недвижимости. Он помогает адаптироваться и отработать основные навыки. Во второй месяц успешно прошедшие обучение специалисты становятся официальными партнерами компании и могут начать работать полноценно. При этом, компания продолжает поддерживать новичка на всех этапах. Специалист получает полный набор инструментов для успешной работы: от консультаций других подразделений компании (юристы, ипотечные брокеры и т.д.) до продвинутых IT-продуктов, которые значительно упрощают все процессы.

«Для кандидатов зачастую важна стабильность компании и рынка. Наша компания существует на рынке 21 год, успешно прошла все экономические кризисы, и на сегодня присутствует в 177 городах и семи странах мира. Риэлторы — профессия перспективная, 91% сделок на международном рынке жилья в 2021 году проходит с участием риэлторов, в России процент ниже — 81%,» — делится Анна Точилина, руководитель группы подбора и адаптации компании «Этажи».

«В Сургуте число клиентов постоянно растет, а вместе с ним растут и возможности для развития и заработка. Поэтому в сфере недвижимости специалистов привлекает возможность более высокого дохода, комфортный график и предлагаемое компанией бесплатное обучение профессии» — рассказал ведущий менеджер по персоналу компании «Этажи» в Сургуте Ярослав Куликовский.

Чтобы стать экспертом по недвижимости и начать свой профессиональный путь — переходите по ссылке: https://surgut.etagi.com/job/


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