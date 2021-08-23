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​Кому надо платить увеличенные налоги на недвижимость, а кого освободили от этой обязанности в 2021 году — рассказывает эксперт

Как изменились налоги на недвижимость в первой половине 2021 года

​Кому надо платить увеличенные налоги на недвижимость, а кого освободили от этой обязанности в 2021 году — рассказывает эксперт
Фото: Этажи

Бум на рынке недвижимости в 2020-м и первой половине 2021 года простимулировал чиновников «причесать», а в чем-то и коренным образом изменить налоговое законодательство России. Эксперт компании «Этажи» рассказал, кому из собственников теперь не надо платить налоги за недвижимость, а кому придется отдавать больше денег государству.

«Итак, если не отходить от главного вопроса, то налог от продажи имущества могут не платить дольщики, которые владели имуществом не менее 3 лет, если это единственное жилье, и не менее 5 лет, если есть еще одна квартира. Причем теперь право собственности на недвижимость в новостройках возникает с момента полного расчета за недвижимость. В случае покупки за наличные деньги или в ипотеку — расчет проходит быстро, если куплена недвижимость в рассрочку, то срок следует считать от последнего взноса. Это удобно, если вы покупаете квартиру на старте строительства. И еще нюанс — если налоги с продажи уже оплачены, то их можно вернуть. Достаточно сдать уточненную декларацию. Специалисты компании «Этажи» могут помочь разобраться с этим», — рассказывает специалист по недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

В то же время, в России ввели прогрессивную налоговую ставку, отмечает эксперт. Теперь, доходы свыше 5 млн рублей в год или 417 тысяч рублей в месяц облагаются налогом в 15%.

«В первую очередь это касается собственников, которые сдают недвижимость в аренду. Учитываются все поступления от предпринимательской деятельности, не только заработная плата. Но замечу, что считается налог специфично. Если доход, допустим, составляет 5 миллионов 260 тысяч рублей, то повышенную ставку налога в 15% надо будет уплатить только с 260 тысяч. Есть и еще один нюанс — при сделках. Если вы продали квартиру и сумма сделки оказалась больше 5 млн рублей, то применять прогрессивную шкалу налогообложения не будут. Это считается разовым доходом, с него НДФЛ составит 13%», — комментирует специалист по недвижимости.

Впрочем, есть изменения и упрощающие жизнь гражданам, отмечает эксперт. Теперь не надо декларировать доход с продажи недорогой недвижимости — комнаты, квартиры или коттеджа стоимостью до 1 млн рублей, а также с гаражей и нежилой недвижимости до 250 тысяч рублей. Раньше за отсутствие декларации можно было получить штраф.

Еще одно «облегчение» — получить налоговый вычет с купленной квартиры в ипотеку стало проще и быстрее. Для этого достаточно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика. Сроки проверки тоже сократили — с 3 до 1 месяца. Однако воспользоваться таким «благом цивилизации» могут только те собственники, что купили недвижимость в 2020 году и позже.

«И стоит отметить, что налоговый вычет дает хорошие возможности по досрочному погашению ипотеки и существенному уменьшению переплаты банкам. Для наших клиентов мы составляем планы, как выгоднее гасить займ за жилье еще на этапе оформления ипотеки и покупки», — комментирует Татьяна Решетникова, заместитель руководителя по развитию квалификации ипотечных специалистов компании «Этажи».


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Сегодня в 18:00, просмотров: 167, комментариев: 0
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