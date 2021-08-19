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​Как определить стоимость квартиры перед продажей: пять рабочих лайфхаков

Продаем квартиру. По какой цене?

​Как определить стоимость квартиры перед продажей: пять рабочих лайфхаков
Фото: pixabay.com

За последний год из-за высокого спроса вторичное жилье в России выросло в цене на 16,4% в среднем, заявляют аналитики компании «Этажи». Однако сейчас для рынка недвижимости наступают непростые времена: ипотечные ставки растут, банки ужесточили выдачу кредитов с низким первоначальным взносом. Эксперты прогнозируют падение спроса на покупку вторичных квартир. Эксперты компании «Этажи» рассказали, как самостоятельно определить стоимость жилья перед продажей.

Изучите рынок

Чтобы определить, сколько стоит ваша квартира, нужно понять, по какой цене продаются аналогичные лоты. Посмотрите, какие квартиры реализуются в вашем районе или даже в вашем доме, найдите похожие на свою жилплощади — это и будет примерная стоимость вашей квартиры.

Учитывайте нюансы

Дороже стоят квартиры, в которых выполнен свежий ремонт, установлена новая сантехника или застеклен балкон. Также стоимость выше на недвижимость с хорошей мебелью или необычной удобной планировкой. Для большинства покупателей не менее важен вид из окна, квартиры с хорошими видовыми характеристиками, как правило, на 5% дороже. Однако, если же ваша квартира не отличается преимуществами, а, напротив, требует дополнительных вложений от будущих хозяев — верно будет пойти на дисконт.

Инфраструктура

При оценке жилья нужно учитывать наличие рядом школ, детских садов, поликлиник, парков, кафе и магазинов. Для будущих жителей важно, чтобы в районе были места для интересного времяпрепровождения. Хорошее расположение позволяет собственникам увеличивать стоимость квартиры в объявлении.

Состояние дома

В зданиях, где капитальный ремонт был сделан недавно, квартиры, как правило, стоят дороже. Если дом ухоженный, с аккуратным подъездом и хорошей детской площадкой во дворе — можно повышать цену. Также на рост стоимости влияет наличие закрытой внутридомовой территории, охраны или консьержа, парковки.

Транспортная доступность

Квартиры с хорошей транспортной доступностью (наличием рядом остановок общественного транспорта, транспортных артерий для автомобилистов) всегда стоят дороже. Для будущих жильцов важно, сколько времени они будут тратить, чтобы доехать до центра города или работы. Чем быстрее и удобнее они смогут добираться до нужных им локаций — тем больше они заплатят за недвижимость.

Однако, чтобы определить стоимость квартиры грамотно — требуется изучать рынок, в пик спроса можно не успеть реализовать жилье. Продать квартиру быстро и выгодно помогут специалисты компании «Этажи». Они оценят стоимость вашей недвижимости и расскажут, как правильно оформить объявление для продажи. К тому же эксперты могут определить ликвидность вашего жилья и спрогнозировать, сколько оно будет стоить через несколько лет, учитывая все факторы рынка.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 260, комментариев: 0
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