Эксперты советуют ускориться с покупкой жилья

Следующее заседание Центробанка, где решится дальнейшая величина ключевой ставки, состоится 10 сентября. От нее напрямую будет зависеть, по каким ставкам россияне будут приобретать в ипотеку жилье. Эксперты компании «Этажи» уверены, чтобы взять ипотеку на выгодных условиях стоит поторопиться с ее оформлением.

Как влияет ключевая ставка на банковские программы?

Ключевая ставка Центробанка напрямую влияет на ставки по нельготным ипотечным программам на рынке. Чем выше ключевая ставка, тем больший процент выставляет банк. В прошлом году снижение ключевой ставки до 4,5% разогрело спрос на рынке жилья и теперь регулятор возвращается к обычным значениям, какие были, например, до пандемийного 2020 года. С начала этого года Центробанк уже четыре раза подряд повышал ключевую ставку, сейчас она составляет 6,5%.

По словам экспертов компании «Этажи», повышение ключевой ставки ожидается снова. Банки отреагируют на это соответствующе. Ставки на покупку вторичного жилья могут вырасти до 10% и выше.

Почему сегодня лучший момент для совершения покупки?

1. Ставки по ипотеке

Повышение ставок по ипотечным программам неизбежно. Некоторые банки с задержкой реагируют на рост ключевой ставки, однако, если произойдет новое повышение, кредитные организации будут вынуждены скорректировать проценты по действующим программам. Если вы хотите успеть взять ипотеку на комфортных условиях — нужно поторопиться с заявкой на получение кредита.

2. Большой выбор недвижимости

Как правило, спрос на квартиры и дома летом ниже. Россияне уезжают в отпуск и откладывают важные дела на осень, поэтому спрос на недвижимость довольно низкий. Сейчас на рынке представлен большой пул квартир, которые можно купить по приемлемой цене. К тому же из-за небольшого числа потенциальных покупателей продавцы нередко соглашаются на снижение стоимости.

3. Цены только растут

Эксперты компании «Этажи» утверждают, что снижения цен на недвижимость в ближайшие месяцы не предвидится. Прошлогодний ажиотажный спрос как на квартиры в новостройках , так и вторичном рынке сильно «взвинтил» цены. Собственники и застройщики уже не согласны сбавлять стоимость и выставляют объекты исключительно по высоким ценам. К тому же растет стоимость стройматериалов. Сбавлять цену, в частности, на квартиры на первичном рынке, которые только строятся, большинству девелоперов невыгодно.

Как оформить ипотеку быстро и выгодно?

Получение кредита на покупку недвижимости, особенно если это первая ипотека, занимает крайне много времени. Нужно узнавать условия предоставления кредитов, посещать офисы банков для подачи заявки или соглашаться на онлайн-оформление с зачастую большой непонятной анкетой. На все процедуры потребуется ни один день. К тому же после отказа одного банка в выдаче кредита, шансы на одобрение ипотеки у другого кредитора падают. И часто заемщикам приходится соглашаться на ипотеку с высокой процентной ставкой или отказываться от идеи получить её вовсе.