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​Закаты на террасе, колонны и личный спортзал: как будет выглядеть новый дом в квартале «Новин»

Брусника начинает строительство Дома 8 в квартале «Новин» в Сургуте

​Закаты на террасе, колонны и личный спортзал: как будет выглядеть новый дом в квартале «Новин»
Фото: Брусника

Брусника начинает строительство Дома 8 в квартале «Новин» вдоль улицы Игоря Киртбая. Его проект компания разработала совместно с европейским архитектурным бюро. Дом с закрытым двором, подземным паркингом и кладовыми рассчитан на 401 квартиру. В нём будет семь секций высотой от 6 до 17 этажей.

Все новые здания квартала «Новин» (в том числе интерьеры первых этажей, паркинга, террас, ритейла) оформлены в едином стиле, что обеспечивают целостность восприятия архитектуры.

Со стороны улицы дом выглядит строго и лаконично. Разнообразие в строгие геометрические формы вносят яркие цветовые акценты. Со стороны двора фасад уютен и приветлив. Этот эффект создают деревянные элементы, поддерживающие оформление двора.

Дизайнеры Брусники давно мыслят подъезд не как буферную зону, а как продолжение квартиры. Холлы первых этажей «Новина» задуманы как общественные гостиные с высокими потолками выше трёх метров, мягкой мебелью, зеркалами, картинами, предметами декора и растениями. Атмосферу гостиной дополнит текстиль на окнах.

На первых этажах нового дома разместятся продуктовые магазины, аптеки и кафе. Один из главных элементов в архитектуре нижних этажей — массивная колоннада, отделанная натуральным камнем. Она формирует защищенный от ветра и осадков просторный коридор. Здесь жители смогут укрыться от непогоды, а рестораторы – организовать летнюю веранду.

В Доме 8 есть квартиры с отдельным входом, террасами на кровле, открытыми балконами и теплыми лоджиями, цокольным этажом, который можно использовать как винный погреб, спортзал или сауну.

Террасы на первых этажах заглублены, поэтому и в дождливый день здесь будет приятно отдохнуть и поужинать.

Выйти в сад для жителей уникальных квартир Дома 8 — это значит подняться на крышу. Здесь спроектированы всесезонные террасы с уже взрослыми деревьями - их доставят из немецкого питомника. В тёплых помещениях на крыше можно сделать кухню-гостиную, спальню или рабочий кабинет и пользоваться ими круглый год.

Строительство нового дома Брусника ведет при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Он выделил на реализацию проекта более 6 миллиардов рублей. Проект будет введён в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

Узнать больше о проекте или записаться на экскурсию можно по ссылке.

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Фотоархив компании

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Сегодня в 12:16, просмотров: 494, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:06
Это интересный проект. Но как он вплетается в общую ткань города?
Мономах
не нравится
Сегодня в 14:29
Вот управляющая компания этого дама, распоряжающаяся этим великолепием, будет жировать! А бедолаги платить! Особо те которые от зари до зари впахивают, и это все им и не надо!
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