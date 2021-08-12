Брусника начинает строительство Дома 8 в квартале «Новин» в Сургуте

Брусника начинает строительство Дома 8 в квартале «Новин» вдоль улицы Игоря Киртбая. Его проект компания разработала совместно с европейским архитектурным бюро. Дом с закрытым двором, подземным паркингом и кладовыми рассчитан на 401 квартиру. В нём будет семь секций высотой от 6 до 17 этажей.

Все новые здания квартала «Новин» (в том числе интерьеры первых этажей, паркинга, террас, ритейла) оформлены в едином стиле, что обеспечивают целостность восприятия архитектуры.

Со стороны улицы дом выглядит строго и лаконично. Разнообразие в строгие геометрические формы вносят яркие цветовые акценты. Со стороны двора фасад уютен и приветлив. Этот эффект создают деревянные элементы, поддерживающие оформление двора.

Дизайнеры Брусники давно мыслят подъезд не как буферную зону, а как продолжение квартиры. Холлы первых этажей «Новина» задуманы как общественные гостиные с высокими потолками выше трёх метров, мягкой мебелью, зеркалами, картинами, предметами декора и растениями. Атмосферу гостиной дополнит текстиль на окнах.

На первых этажах нового дома разместятся продуктовые магазины, аптеки и кафе. Один из главных элементов в архитектуре нижних этажей — массивная колоннада, отделанная натуральным камнем. Она формирует защищенный от ветра и осадков просторный коридор. Здесь жители смогут укрыться от непогоды, а рестораторы – организовать летнюю веранду.

В Доме 8 есть квартиры с отдельным входом, террасами на кровле, открытыми балконами и теплыми лоджиями, цокольным этажом, который можно использовать как винный погреб, спортзал или сауну.

Террасы на первых этажах заглублены, поэтому и в дождливый день здесь будет приятно отдохнуть и поужинать.

Выйти в сад для жителей уникальных квартир Дома 8 — это значит подняться на крышу. Здесь спроектированы всесезонные террасы с уже взрослыми деревьями - их доставят из немецкого питомника. В тёплых помещениях на крыше можно сделать кухню-гостиную, спальню или рабочий кабинет и пользоваться ими круглый год.

Строительство нового дома Брусника ведет при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ . Он выделил на реализацию проекта более 6 миллиардов рублей. Проект будет введён в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

Узнать больше о проекте или записаться на экскурсию можно по ссылке .

Брусника

brusnika.ru

Facebook

Instagram

Фотоархив компании