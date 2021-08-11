Дипломом победителя премии ТОП награжден Квартал Новин от застройщика Брусника

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в преддверии федерального дня строителя вручил награды победителям трех отраслевых конкурсов – Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства, Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и Градостроительного конкурса жилых комплексов – новостроек ТОП ЖК. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться в 65-й раз.

Среди награжденных отмечен жилой комплекс квартал «Новин» от застройщика Брусника, который признан победителем премии ТОП ЖК в номинации «Лучшая организация стрит-ритейла». Всего для участия в этой номинации было подано 14 заявок, из них допущено к рассмотрению экспертами 7 из 5 регионов России.

Жилой комплекс квартал «Новин» также взял второе место в номинации «Лучшее дворовое пространство» опередив 74 жилых комплекса из 36 регионов страны.

«В 2020 году мы ввели в эксплуатацию более 82 миллионов квадратных метров жилья. В этом году планы в части строительства жилья еще выше – мы ориентируемся уже на объем практически в 85,5 миллионов квадратных метров. Строится большое количество объектов — и коммерческих, и промышленных – по всей стране. Все это создается руками строителей», — выступая на церемонии отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Министр поздравил участников профессиональных конкурсов с Днем строителя и пожелал им успехов в реализации тех задач, которые стоят перед организациями, в которых они трудятся.

В конкурсе ТОП ЖК приняли участие более 120 застройщиков из 50 регионов страны. Всего было подано 722 заявки на 14 номинаций, которые оценивали 82 профессиональных эксперта. Результаты конкурса показали, что быть лучшими могут и крупные, и средние, и небольшие застройщики. А лучшие застройщики и жилые комплексы представляют всю географию России.

СПРАВКА

Градостроительный конкурс жилых комплексов – новостроек ТОП ЖК учрежден совместно Национальным объединением застройщиков жилья и профильными комитетами ТПП РФ и РСПП в 2019 году. Это самый масштабный в России конкурс новостроек. Каждый год в нем принимают участие более 1500 жилых комплексов от почти 1000 застройщиков. Победители определяются в 161 номинации, из них 6 федеральных. Конкурс стартует в ноябре и длится 4 месяца.

В 2021 году принято решение ввести дополнительно 14 федеральных номинаций конкурса и определить победителей по ним в летний период.

Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

В состав авторитетной конкурсной комиссии вошли:

●председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин;

●руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик;

●заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов;

●президент Союза архитекторов России Николай Шумаков;

●президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков;

●президент Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) Михаил Посохин;

●президент Российского союза строителей Владимир Яковлев;

●президент Российской Гильдии Риэлторов Игорь Горский.

●другие именитые отраслевые деятели федерального уровня.