Разбор для тех, кто хочет узнать больше о том, что нас окружает каждый день

Невероятно, но факт: мы часто используем архитектурные термины невпопад. Называем лоджию балконом. Мансарду - чердаком, террасу - верандой, апартаменты - квартирой. Кажется, что это одно и то же.

Однако речь идет про разные вещи, которые немного похожи. Вместе с застройщиком Брусника решили рассказать, какие термины чаще всего путают и в чем между ними разница.

Квартира и апартаменты

Квартира - жилое помещение. В нем можно прописаться, а еще купить в ипотеку. Действуют все принятые для жилья нормы - по инсоляции, обеспеченности инфраструктурой.

Преимущества квартиры:

- Действует закон о тишине: соседи не смогут разбудить вас в 5 утра шумом дрели в стену.

- Небольшой налог на квартиру: 0,1%.

- Её не изымут при долгах.

- Можно оформить налоговый вычет после покупки.

Апартаменты - де-юре нежилое помещение, можно оформить только временную регистрацию. Довольно часто покупается с инвестиционными целями.

Основное преимущество такой недвижимости - центральное расположение и разнообразие инфраструктуры. Подобный дом есть у Брусники в квартале «1А Первомайская» в Тюмени. Он спроектирован по принципу mixed-use, который предполагает интеграцию жилого, рабочего, коммерческого, культурного и развлекательных пространств.

Рядом с апартаментами — общедоступный парк и приватный двор-сад. Архитекторы разделили элементы благоустройства, чтобы сохранить проницаемость пространства.

Проще говоря, в квартире можно прописаться и на них меньше налог, апартаменты же считаются нежилым помещением, потому что оформляется только временная регистрация, а еще они стоят дороже.

Веранда и терраса

Терраса - это открытая конструкция, которая имеет твердое покрытие из различных материалов (чаще всего из дерева). Остекления нет, есть небольшие безопасные ограждения.

Террасы на первом этаже девелоперы окружают зеленым буфером. Здесь можно завтракать обедать или ужинать, отдыхать, играть с детьми. Фактически, терраса - продолжение квартиры, позволяющее проводить время на свежем воздухе. Благодаря террасе, квартира обретает черты загородного дома, где можно отдохнуть от шума и суеты.

Например, вот как выглядит терраса в Доме 6 квартала «Новин» , который строит Брусника.

Террасы на верхних этажах называют «патио». Они окружены стенами и выполняют функцию приватного внутреннего двора. У них нет крыши, но при необходимости можно сделать навес.

В основном там высаживают цветы или обустраивают пространство для отдыха. Такая терраса никак не связана с фасадом дома, поэтому ее легко трансформировать в зимний сад или оранжерею.

Веранда - небольшая остеклённая постройка с крышей. Является частью дома или устанавливается на отдельный фундамент. Еще она оснащена вентиляцией, чтобы воздух в помещении циркулировал лучше.

Летняя веранда обычно делается без утепления и используется только в теплое время года для отдыха или приемов пищи. Зимняя дополняется «теплыми полами», а подходит для всего вышеперечисленного, а еще для выращивания цветов или сна.

Проще говоря, терраса - без крыши, стекла и фундамента. А веранда - остекленная постройка с крышей, фундаментом, бывает как утепленная, так и нет.

Балкон и лоджия

Балкон - остекленное или нет помещение, выступающее за пределы фасада. Имеет декоративную функцию: добавляет прилегающей комнате света и воздуха. Обычно его глубина больше 0,6 метров. Балкон может быть остекленный или открытый.

Лоджия - помещение не выступающее за контур фасада. Чаще всего имеет окна в пол. По функциям аналогично балкону: можно выйти подышать и полюбоваться видами. Как без этого?

Проще говоря, балкон выступает из фасада, лоджия — нет.

Подвал и цокольный этаж

Подвал - помещение под первым этажом, которое находится ниже уровня земли. Без окон и отделки. Там находятся трубы, отопительные котлы, водонагреватели и прочее бытовое оборудование.

В частных домах используется в качестве хранилища для банок с вареньем, соленьями и кладовых. Жить в подвале не получится: в нем сыро, холодно и нет солнечного света.

Цокольный этаж углублен ниже планировочной отметки земли менее чем наполовину. В основном в нем размещают сауну, спортзал, винный погреб или гардеробные. Естественное освещение осуществляется через световой приямок — окна, углубленные в земле, примыкающие к стене здания. Вы точно их видели.

Проще говоря: подвал — ниже земли и для хранения огурцов, цоколь — наполовину над землей и для спорта или вина.

Чердак и мансарда

Чердак - комната под крышей, не предназначена для проживания. В нем нет внутренней отделки, а пространство используется в качестве кладовой. Например, самое для старых игрушек, книг или одежды.

Помимо этого, чердак создает дополнительную воздушную прослойку между жилыми помещениями и окружающей средой. Поэтому благодарю нему в здании становится теплее.

Мансарда - отапливаемое жилое пространство на последнем этаже. Ее характерная черта - крыша, которая по возможности должна быть такой, чтобы внутри получилось как можно больше места.

Проще говоря, на мансарде живем - спим и отдыхаем, на чердаке - храним все, что мешает.

Прачечная и постирочная

Постирочная - отдельная хозяйственная комната в квартире. Используется для стирки, сушки белья, хранения бытовых средств и техники. Она позволяет освободить ванную комнату: стиральная машина, вещи и моющие средства хранятся в отдельном помещении.

Прачечная - предприятие, где можно за деньги постирать вещи. Они делятся на два типа.

Первый - прачечная самообслуживания. Там клиент самостоятельно загружает стиральную машину, выбирает порошок и режим. Второй - когда приносишь белье, а на следующий день приходишь забрать выстиранные вещи.

Проще говоря, постирочная - отдельное помещение в квартире, где можно стирать и хранить одежду, прачечная - место, в котором стирают за плату.

Вилла и урбан-вилла

Вилла - загородный дом для проживания одной семьи. Состоит из двух, редко трех, этажей. Рядом - большая территория с благоустройством и озеленением.

Содержание виллы требует особого присмотра: большие территории сложно прибирать. Поэтому в подобных постройках часто работают садовники, уборщики и повара.

Урбан-вилла - невысокий одноподъездный дом не более чем на 40-50 семей. Он окружен зеленым пространством: чаще всего это городской сквер или парк.

Доминирование невысокой застройки и визуальная проницаемость двора создают комфортную среду для жителей.

Урбан-виллы подходят тем, кто ценит близость к природе и одновременно хочет находиться в городе. Жителям квартир в таких домах важно знать соседей в лицо, здороваться и проводить время вместе.

В основном такой вид недвижимости распространен в Европе, а в России его строит девелопер Брусника.

Проще говоря, вилла - большой частный дом с загородным участком, урбан-вилла - небольшой дом с квартирами и одним подъездом.