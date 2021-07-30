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​Профессиональный рост: как выбрать идеальную компанию без стресса

На что обращать внимание при выборе компании, в которой вы хотите развиваться

​Профессиональный рост: как выбрать идеальную компанию без стресса
Фото: Этажи

Смена места работы, профессиональной деятельности и даже коллектива порой вызывает большой стресс для специалиста. Чтобы этот процесс прошел наиболее комфортно и обдуманно, необходимо оценить все плюсы и минусы работодателя. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при выборе компании, в которой вы хотите развиваться.

Этап знакомства с компанией

«Когда я меняла место работы, уходя из банковской сферы, руководствовалась рекомендациями о компании и личным брендом первого лица. Далее создала свой чек-лист выбора работодателя:

— Территория/Масштаб компании — без границ, широкая сеть филиалов/партнеров.

— Репутация компании, которая складывается из «сайта, соц сетей компании и много другого», «отзывов на внешних площадках» и «общения с текущими сотрудниками компании».

— Финансовое состояние компании.

— Рейтинг на HeadHunter.

— Первое лицо — его открытость. Как правило, это тот, кто транслирует основные ценности компании. Посмотрите на него — и миссия и ценности компании станут не нужны.

— Рекомендации от друзей/коллег/знакомых, которые взаимодействовали с данной компанией.

— Новости по выводу новых продуктов/услуг/ инноваций.

Не всегда даже эти критерии являются гарантом «идеальной компании». Полностью понять культуру организации можно только поработав в ней. Поэтому наличие тест-драйва на несколько дней также обязательно», — делится руководитель департамента маркетинга федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

Этап адаптации

«Чтобы не разочароваться в новом месте и профессии, побороть стресс в новом коллективе, очень важно обратить свое внимание как выстроен процесс адаптации в компании. Например, в «Этажах» для быстрого внедрения в команду создан Корпоративный учебный центр: интенсив-курс для новичков («Специалист по недвижимости», HR и др). С помощью него, вы можете быстро освоить необходимую базу знаний и навыков. В компании есть множество обучающих программ с участием внутренних и внешних спикеров. Внедрена система наставничества: вы сделаете первые шаги под руководством опытного наставника, который поможет освоиться в профессии», — рассказал ведущий менеджер по персоналу компании «Этажи» в Сургуте Ярослав Куликовский.


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30 июля в 18:00, просмотров: 554, комментариев: 0
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