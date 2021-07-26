Спрос на аренду квартир к концу лета возрастает

Для соискателей жилья в аренду вторая половина лета — непростое время. Спрос на квартиры резко возрастает: в города возвращаются студенты, жители, уехавшие на время теплого сезона загород и в отпуск. К тому же начали приезжать в мегаполисы иммигранты, покинувшие Россию на время пандемии. Эксперты компании «Этажи» рассказали, с какими трудностями могут столкнуться желающие найти квартиру самостоятельно и как можно упростить съем жилья.

Риски самостоятельного поиска

Поиск жилья через Интернет на первый взгляд кажется легким, однако на практике снять хорошую квартиру по разумной цене не так просто. Вас может поджидать несколько трудностей:

1. Несоответствие фото реальности

Фотографии в Интернете обычно выглядят роскошно, но на практике вас могут поджидать тараканы, испорченная мебель и сломанная сантехника. Причем о многих поломках собственник может вообще не сообщить и позже «повесить» на вас ремонт техники, сломанной предыдущими жильцами. Все неисправности следует фиксировать в договоре, а в лучшем случае они должны вовсе отсутствовать.

2. Квартиры не существует

Квартира, которую вы выбрали может оказаться просто картинкой из Интернета для привлечения внимания. А, когда вы приедете на потенциальное место жительства, собственник скажет, что тот лот якобы уже сдан, и предложит взамен вам более скромный вариант. По итогу соискатель теряет время на просмотр липовых квартир и вынужден продолжать поиск дальше.

3. Мошенники

Арендодатели могут оказаться мошенниками, завладевшими ключами от чужой квартиры. В итоге, когда вы уже заплатите за несколько месяцев аренды и переедете, в квартиру вернутся реальные собственники. Фейковый арендодатель скроется, а арендатор останется как без жилья, так и без денег. Поэтому перед съемом недвижимости всегда нужно проверять на нее документы. Также стоит учитывать, что мошенниками могут стать и информационные агентства в Интернете, которые за деньги якобы предоставляют номера собственников понравившихся клиенту квартир.

4. Переплата

При самостоятельном поиске квартиры вы рискуете поторопиться и выбрать переоцененное жилье. Чтобы разобраться в ценах на рынке требуется много времени, а его может не быть, когда квартира нужна срочно.

5. Договор в пользу арендодателя

Когда договор на аренду составляет арендодатель можно рассчитывать, что все негативные инциденты будут трактоваться в его пользу. Поэтому документы, данные на подпись, нужно внимательно читать. Причем там могут быть прописаны не только штрафы на незначительные ущербы имуществу, но и правила расторжения договора. Чтобы у владельца не было права выгнать вас из жилья, когда ему вздумается без выплаты комплектации, необходимо совместно с ним корректировать договор. Он должен устраивать обе стороны.