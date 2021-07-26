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​От балкона-раскладушки до балкона диктатора

Обустройство балконов: смотрим варианты

​От балкона-раскладушки до балкона диктатора
Фото: Брусника, jameslawcybertecture.com, hofmandujardin.nl, billionnews.ru, jdsa.eu, designbuzz.com, wallhere.com, emosurf.com

По данным Яндекса, в период самоизоляции россияне стали чаще интересоваться обустройством балконов. Весной 2020-го количество поисковых запросов по теме отделки этих помещений увеличилось в полтора раза относительно весны 2019-го. В 2021-м популярность темы осталась почти на том же уровне.

Эпоха балконов-кладовок, использующихся для хранения вещей, которые «выбросить жалко» и «вдруг пригодятся», уходит в прошлое. Архитекторы стремятся отойти от утилитарного подхода к проектированию летних помещений, популярного в послевоенные годы массового строительства. Тогда на балкон отправлялось все, для чего не хватало места в малогабаритных квартирах: лыжи с резиновыми креплениями, банки с домашними заготовками, санки, удочки и автомобильные шины. Но жизнь изменилась. Рассказываем о самых необычных балконах, созданных за рубежом и в России.

Балкон-бассейн (Индия)

Жители элитного 38-этажного комплекса Bandra Ohm, расположенного в индийском Мумбае, выходят на балкон не покурить, а поплавать и полюбоваться красотой океана. Автор проекта, китайский архитектор Джеймс Лоу предложил сделать из этих помещений бассейны с прозрачными стенками.

Балкон-раскладушка или балкон-трансформер (Нидерланды)

Рассказ об этом нестандартном инженерном решении должен начинаться с фразы «легким движением руки окно превращается в балкон». Такие метаморфозы становятся возможными благодаря электрическому мотору, который приводится в движение с помощью пульта. За 55 секунд из окна получается небольшой балкончик/конструкция из специального усиленного стекла и армированного алюминия способна выдержать нагрузку до 350 кг. Поэтому на такой балкон можно смело выставить мебель, например, небольшой обеденный столик и пару стульев.

Балкон-чашка (Япония)

Японский производитель чая Niimi решил прорекламировать продукцию так: на фасаде одного из центральных домов Токио он вместо ярких баннеров и неоновых вывесок поместил балконы в виде чашек. Не заметить их невозможно. С одной стороны — эффектный маркетинговый ход, с другой — интересное архитектурное решение.

Балкон-шип (Дания)

Этим необычным решением может похвастаться жилой дом VM House. Название максимально точно отражает мастер-план: комплекс состоит из двух зданий, напоминающих латинские буквы M и V. Пожалуй, было бы странно, если бы балконы в последнем имели классическую прямоугольную форму.

Создавая проект, архитекторы вдохновлялись идеями рациональности организации пространства, сформулированными Ле Корбюзье. Благодаря нестандартной конфигурации балконы-шипы позволяют впустить в квартиры больше солнечного света, оживить фасад и придать ему ритм.

Балкон-гамак (Нидерланды)

Гамак на балконе — хорошо, балкон-гамак — еще лучше, считают амстердамцы. Переносную конструкцию, которая крепится к фасаду дома, голландские инженеры разработали в попытке решить многолетнюю проблему. В старых узких домиках столицы Нидерландов балконы не предусмотрены. Надстроить их, не нарушая архитектурного облика здания, возможности нет. Поэтому проектировщики создали временную конструкцию, которую можно легко навесить перед окнами квартиры. Безопасность тканевых балконов обеспечивают эластичные ремни и тросы.

Балкон-маска (Испания)

Пожалуй, самый известный в этой подборке. Все, кто хотя бы однажды бывал в Барселоне, видели балконы, напоминающие по форме маски Венецианского карнавала. Они украшают жилой дом Casa Batllo, спроектированный Антонио Гауди. Необычные конструкции, которые продолжают общую концепцию здания без прямых линий, отлиты из чугуна и покрыты краской цвета слоновой кости. Кстати, о костях: в менее поэтичной интерпретации задумки великого каталонского архитектора балконы напоминают черепа. Считается, что Гауди воплотил в Casa Batllo легенду о святом Георгии, который мечом поразил державшего в страхе весь город дракона. И правда, в волнистых очертаниях крыши угадывается спина чудовища, мозаика на фасаде напоминает его чешую, башня — меч Георгия, а балконы — черепа погибших в логове зверя людей.

Балкон диктатора (Россия)

Никакого фашизма, просто так, шутя, их называют архитекторы Брусники, которым принадлежит идея этого проекта. Уж очень выразительным они получились. Не хватает, пожалуй, только авторитарного лидера и его воодушевляющих речей. Балконы диктатора завершают объемно-пространственную структуру самой высокой семнадцатиэтажной секции дома «Гудзон» в Сургуте, который вдохновлен принципами традиционной американской архитектуры. Проектировщики стремились обогатить строгий симметричный фасад здания и придать ему динамику. Так вместо глухих бетонных стен и появились аккуратные балкончики с эксцентричным названием. Они расположены в двухэтажных пентхаусах площадью 300 кв. метров. Особенность этим квартирам придают планировочные решения: второй свет, ванная с окном, просторные террасы, где можно оборудовать летнюю кухню, и собственный лифт.

В «Гудзоне» архитекторы также предусмотрели и другие летние помещения — лоджии и террасы. Все они ориентированы во внутренний двор. Благодаря такому решению застройщику удалось создать комфортное пространство и защитить жителей от шума оживленной магистрали.

Будем следить за судьбой проекта и в 2023 году проверим, появились ли в «Гудзоне» диктаторы.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 349, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 16:06
Алоизыч одобрямс

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