Все больше соискателей на рынке вакансий стремятся найти предложение о работе, в котором нет требований о профильном образовании и специфическом опыте. Такая тенденция обусловлена тем, что многие хотят изменить ранее выбранную профессию, попробовать себя в новой сфере. Компания «Этажи» предлагает вакансию специалиста по недвижимости . Расскажем почему стоит присмотреться к этому варианту.

1. Интересные задачи

Каждый новый клиент — это новый опыт в решении задач, требующих индивидуального подхода. Это помогает специалисту развиваться профессионально.

2. Приобретение полезных навыков

Ключевой навык эксперта по недвижимости — умение вести переговоры. Очень часто специалисты, которые владеют речью и правильно общаются с клиентами, становятся успешными в своей профессии. К тому же в решении личных вопросов этот навык не менее полезен. Например, вернуть деньги за некачественную вещь или приобрести выгодный тур для путешествия.

3. Независимость

Специалист по недвижимости не привязан к месту работы, времени и начальнику. У него нет фиксированной ставки, поэтому он может работать столько, сколько необходимо для достижения финансовых целей. Он сам формирует график, балансируя между временем на работу, семью и хобби. Главное — результат.

4. Доход не ограничен

Специалист по недвижимости - это партнер компании «Этажи» , который имеет высокий процент со сделки и не имеет ограничения в доходе. Окончательная сумма зависит от количества сделок, а это, в свою очередь, от эффективности и мотивации, вложенным усилиям и результату работы. В Сургуте, например, средний доход эксперта по недвижимости компании «Этажи» равен 69 000 рублей, а высокоэффективные специалисты за июнь смогли заработать более 541 000 рублей.

5. Опыт работы не важен

Любой желающий может попробовать освоить профессию специалиста по недвижимости, при этом не так важно в какой сфере получен опыт работы. Клиенты обращают внимание на экспертность и скорость оформления сделки, а в крупных компаниях есть специальные программы обучения. Можно освоить необходимую базу знаний и навыков благодаря интенсив-курсу для новичков.

В «Этажах» есть множество обучающих программ с участием внутренних и внешних спикеров, есть система наставничества и опытные специалисты делятся лайфхаками и направляют , чтобы его первые сделки прошли успешно.

6. Нескучные обязанности

Многие ошибочно полагают, что работа специалиста по недвижимости заключается только в обзвонах клиентов и показах квартир, но это не так. Деятельность экспертов разнообразна и не ограничена рядовыми обязанностями. Так, например, специалисты ведут свои профиле в сети, рассказывая о новостях рынка недвижимости, делятся опытом и лайфхаками, дают советы по инвестициям и прокачивают личный бренд.

7. Востребованность

«Жилье необходимо каждому, поэтому работа у специалистов по недвижимости будет всегда», — рассказывает Ярослав Куликовский, менеджер компании «Этажи». Для многих клиентов процесс заключения сделки эмоционально непростой, а специалист, в отличие от роботов, всегда рядом и готов помочь справиться с возможными страхами и опасениями, исключая все возможные риски при заключении сделки.

В профессии эксперта по недвижимости есть и недостатки, но они удачно компенсируются в процессе работы: стресс — психологической и финансовой отдачей, а высокие риски — преданностью клиентов, которые ценят профессионализм.