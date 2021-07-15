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​Какие опасности таит сделка с ипотечной квартирой и большой скидкой

Покупаем квартиру с обременением: рассматриваем нюансы

​Какие опасности таит сделка с ипотечной квартирой и большой скидкой
Фото: Этажи

В России на рынок недвижимости хлынул поток квартир с обременением — за год их количество выросло на 20%. Самое распространенное обременение — это ипотека. Кто-то продает свое жилье, чтобы купить новое по лучшей ставке в банке, кто-то с самого начала покупал квартиру в ипотеку в инвестиционных целях. Можно ли сэкономить на покупке такой недвижимости и чем чреваты эти сделки?

«Дисконт на ипотечную квартиру возможен, но он в настоящее время в пределах обычного торга — до 5% — и связан больше со сроками проведения сделки, которые могут сильно отличаться в зависимости от обстоятельств, — отмечает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи». — Более существенный дисконт, а значит и большие потери для продавца, не обоснован. Сейчас люди становятся все более уверенными, мобильными, легче решаются на смену жилья, переезд, и текущее обременение на квартире перестает быть сложностью, это обычная ситуация. Увеличивает долю ипотечной недвижимости в предложении — квартиры от инвесторов, людей, которые приобрели недвижимость с целью дальнейшей продажи на растущем рынке. Многие к своим накоплениям добавляют кредитные средства и получают доход, даже с учетом оплаты процентов банку. Возможности по продаже квартиры рассматриваются еще при покупке».

Однако, как предупреждает эксперт, большой дисконт может стать ловушкой. Ситуация, когда продавец готов уступить вам квартиру дешевле рыночной стоимости, должна насторожить. Если после сделки бывшего собственника признают банкротом, то все сделки с недвижимостью за последний год могут быть расторгнуты — суд может признать такую продажу кабальной, заключенной на невыгодных условиях.

«Могут быть и другие причины для расторжения сделки с очень дешевой ценой. Если при этом в договоре будет фигурировать сумма меньше той, что реально передана за квартиру, то при расторжении сделки вернут только сумму в договоре», — предупреждает Татьяна Решетникова.

Проблемы могут быть не только из-за цены, отмечает эксперт. При покупке ипотечной квартиры нужно сначала погасить кредит, снять обременение, а затем регистрировать переход права собственности. И чаще всего, по словам Решетниковой, продавец не имеет возможности найти сразу крупную сумму для погашения долга, просит большой задаток — в этом и подвох.

«Даже убедившись в наличии заявления на досрочное погашение, не избежать возможностей для мошеннических действий — после размещения покупателем денег на счете, у продавца есть время для снятия этих средств, а заявление о погашении просто аннулируется. Искать продавца и требовать деньги через суд можно, но на это уйдут месяцы, а взыскивать сумму могут потом десятилетиями, вычитая из официальной части дохода», — рассказывает эксперт.

В каждом случае есть выход как обезопасить сделку. Во-первых, покупатель до приобретения жилья может пройти ряд проверок для того чтобы получить статус «добросовестного приобретателя» — в таком случае договор купли-продажи сложно будет расторгнуть даже через суд.

Во втором примере, когда у собственника нет достаточной суммы для погашения ипотеки — деньги он может занять у компании по недвижимости, в этом случае покупатель не рискует своими сбережениями. И еще один вариант — когда деньги на погашение долга все же дает покупатель, но под контролем компании, которая возместит ему всю сумму, если сделка не состоится.

Также, как предупреждает эксперт, не стоит пренебрегать страхованием на предмет рисков потери права собственности (страхование титула). Такая защита обычно обходится в 0,2%-0,3% от страховой суммы в год. Однако компания «Этажи», предоставляет своим покупателям бессрочную гарантию сделки бесплатно.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 241, комментариев: 0
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