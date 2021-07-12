Продать квартиру и не нарваться на обман: как?

Покупка квартиры – сложное дело, в котором есть множество нюансов и тонкостей. Как защитить себя и свое право собственности? Какие есть распространенные схемы обмана? Эксперты компании «Этажи» рассказали, как нужно проверить продавца, на что обратить внимание, чтобы предостеречь себя от проблем.

Квартира с изъяном

Всегда внимательно осматривайте квартиру перед покупкой. Если вы заметили странную царапину или пятно в ванной выглядит подозрительным, не стесняйтесь поинтересоваться у собственника жилья их происхождением.

Продавец может умолчать о серьезных дефектах, а восстановление или их устранение может оказаться дорогим. Поэтому тщательно осмотрите каждый уголок, прежде чем подпишите акт приема-передачи или договор, если в него включена такая формулировка.

Уклонение от налогов и расторжение сделки

При покупке квартиры стоит помнить, что владельцу жилья можно не платить налог на прибыль только в двух случаях:

- если он владеет квартирой от 3 до 5 лет. Срок зависит от того, когда и как была получена недвижимость.

- если квартира стоит меньше миллиона рублей.

Собственники иногда, чтобы не платить налог, просят покупателя вписать в договор сумму меньше реальной, а на оставшееся дают расписку. Если потом бывший хозяин найдет причину, чтобы расторгнуть договор, то суд будет исходить из прописанных в нем условий. Расписка в этом случае может не сыграть никакой роли. В итоге, если договор расторгнут, вам вернется та сумма, что вы указали в договоре. Поэтому обязательно прописывайте в договоре всегда полную сумму, чтобы не остаться без денег и без квартиры.

Аванс или задаток

Обязательно обращайте внимание на формулировки в предварительном договоре. Аванс и задаток – это не одно и то же. Задаток – денежная сумма, которую покупатель передает продавцу в счет оплаты квартиры, как подтверждение серьезных намерений на покупку. Если сделка не состоялась по вине продавца, эти деньги возвращаются покупателю. Если виноват покупатель, задаток остается у продавца. Аванс же в любом случае возвращается покупателю.

Пользуясь незнанием второй стороны, продавец может специально составить договор с невыполнимыми условиями и возьмет задаток, а не аванс. В случае заключения соглашения о задатке нужно включить дополнительные условия, регулирующие порядок возврата задатка, если сделка сорвалась по вине 3-х лиц, например, в случае если банк не одобрил ипотеку.

Квартира с неучтенными наследниками

Вы купили квартиру, расплатились с собственником, а через какое-то время появляется новый наследник. Оказывается, что продавец вступил в права наследства, а его родственники «не знали», что тоже могут претендовать на недвижимость.

В итоге начинается судебное разбирательство, потому что новый наследник требует свою долю в квартире. Суд может расторгнуть договор и обязать продавца вернуть вам положенную сумму по договору. Даже если продавец будет не против, то денег может уже не быть.

Долги по коммунальным платежам и капремонту

При покупке квартиры всегда просите показать платежные квитанции, обязательно убедитесь, что они все оплачены, а у собственника нет долгов. Иначе вы можете купить квартиру, а в нагрузку получить долги по коммунальным платежам. Перед вами встанет выбор: платить чужие долги или судиться с продавцом. Учтите, что по закону все долги по капитальному ремонту возлагаются на нового собственника, в том числе и тех, что не были уплачены предыдущим.

Как защитить себя?

В компании «Этажи» есть решение от всех этих и других возможных рисков: программа «Гарантия безопасности сделки». Специалисты компании проверяют документы на квартиру, 100% сделок проходят по разработанным регламентам безопасных расчетов. После оформления сделки бесплатно для клиента защищают его интересы в суде, если возникли какие-то спорные ситуации.