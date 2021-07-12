Продать квартиру и не нарваться на обман: как?

Покупка квартиры – сложное дело, в котором есть множество нюансов и тонкостей. Как защитить себя и свое право собственности? Какие есть распространенные схемы обмана? Эксперты компании «Этажи» рассказали, как нужно проверить продавца, на что обратить внимание, чтобы предостеречь себя от проблем.
Квартира с изъяном
Всегда внимательно осматривайте квартиру перед покупкой. Если вы заметили странную царапину или пятно в ванной выглядит подозрительным, не стесняйтесь поинтересоваться у собственника жилья их происхождением.
Продавец может умолчать о серьезных дефектах, а восстановление или их устранение может оказаться дорогим. Поэтому тщательно осмотрите каждый уголок, прежде чем подпишите акт приема-передачи или договор, если в него включена такая формулировка.
Уклонение от налогов и расторжение сделки
При покупке квартиры стоит помнить, что владельцу жилья можно не платить налог на прибыль только в двух случаях:
- если он владеет квартирой от 3 до 5 лет. Срок зависит от того, когда и как была получена недвижимость.
- если квартира стоит меньше миллиона рублей.
Собственники иногда, чтобы не платить налог, просят покупателя вписать в договор сумму меньше реальной, а на оставшееся дают расписку. Если потом бывший хозяин найдет причину, чтобы расторгнуть договор, то суд будет исходить из прописанных в нем условий. Расписка в этом случае может не сыграть никакой роли. В итоге, если договор расторгнут, вам вернется та сумма, что вы указали в договоре. Поэтому обязательно прописывайте в договоре всегда полную сумму, чтобы не остаться без денег и без квартиры.
Аванс или задаток
Обязательно обращайте внимание на формулировки в предварительном договоре. Аванс и задаток – это не одно и то же. Задаток – денежная сумма, которую покупатель передает продавцу в счет оплаты квартиры, как подтверждение серьезных намерений на покупку. Если сделка не состоялась по вине продавца, эти деньги возвращаются покупателю. Если виноват покупатель, задаток остается у продавца. Аванс же в любом случае возвращается покупателю.
Пользуясь незнанием второй стороны, продавец может специально составить договор с невыполнимыми условиями и возьмет задаток, а не аванс. В случае заключения соглашения о задатке нужно включить дополнительные условия, регулирующие порядок возврата задатка, если сделка сорвалась по вине 3-х лиц, например, в случае если банк не одобрил ипотеку.
Квартира с неучтенными наследниками
Вы купили квартиру, расплатились с собственником, а через какое-то время появляется новый наследник. Оказывается, что продавец вступил в права наследства, а его родственники «не знали», что тоже могут претендовать на недвижимость.
В итоге начинается судебное разбирательство, потому что новый наследник требует свою долю в квартире. Суд может расторгнуть договор и обязать продавца вернуть вам положенную сумму по договору. Даже если продавец будет не против, то денег может уже не быть.
Долги по коммунальным платежам и капремонту
При покупке квартиры всегда просите показать платежные квитанции, обязательно убедитесь, что они все оплачены, а у собственника нет долгов. Иначе вы можете купить квартиру, а в нагрузку получить долги по коммунальным платежам. Перед вами встанет выбор: платить чужие долги или судиться с продавцом. Учтите, что по закону все долги по капитальному ремонту возлагаются на нового собственника, в том числе и тех, что не были уплачены предыдущим.
Как защитить себя?
В компании «Этажи» есть решение от всех этих и других возможных рисков: программа «Гарантия безопасности сделки». Специалисты компании проверяют документы на квартиру, 100% сделок проходят по разработанным регламентам безопасных расчетов. После оформления сделки бесплатно для клиента защищают его интересы в суде, если возникли какие-то спорные ситуации.
Покупателям вторичного жилья, земельных участков, загородной недвижимости, объектов нежилого назначения компания «Этажи» возвращают сумму сделки при потере права собственности. «Гарантия безопасности сделки» действует бессрочно для Продавцов объектов недвижимости, для Покупателей - в течение всего срока владения имуществом. Компания гарантирует защиту бесконечно долго и готова прийти на помощь, если с правами на жилье возникнут проблемы, например, через десятки лет.