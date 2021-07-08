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​Дресс-код для фасада: зачем застройщик устанавливает правила для стрит-ритейла

Зачем нужен дизайн-код?

​Дресс-код для фасада: зачем застройщик устанавливает правила для стрит-ритейла
Фото: Брусника

Названия улицы и номера дома не разглядеть. Они потерялись в разноцветии вывесок. Справа на желто-черном баннере блестящие ножницы режут пополам цены. Рядом ядовито-синяя неоновая надпись, громко заявляет всем проходящим мимо, что кафе открыто круглосуточно. Слева растяжка «Микрозаймы. Быстро», а ниже крупным шрифтом номер телефона человека, который готов инвестировать в будущее любого «до зарплаты». Знакомо? Такая картина — самый красноречивый ответ на вопрос «зачем нужен дизайн-код».

Когда предприниматели выкупают первые этажи домов и меняют облик фасадов, исходя из собственных представлений о прекрасном, это, как правило, приводит к резкому возрастанию визуального шума. Потому главная цель дизайн-кода — унифицировать размещение рекламных носителей и вывесок, сделать так, чтобы они не выбивались из архитектурной и колористической концепции здания. По сути, в этом своде правил в картинках содержатся рекомендации по оформлению витрин ритейла, требования к шрифтам, их размерам, охранному полю логотипов, подсветке, узлам и типам крепления вывесок.

За рубежом дизайн-кодом никого не удивишь. Без него невозможно представить ни один европейский или североамериканский мегаполис. В их исторических центрах вывески выполнены в сдержанной цветовой гамме, они имеют небольшие размеры, благодаря чему минимально воздействуют на городской пейзаж и не нарушают целостность восприятия архитектуры. В этих городах детали фасадов не перекрываются громоздкими пластиковыми панелями и органично вписываются в среду. В Риме, например, вывески на фасадах и вовсе отсутствуют, а вся информация размещается в витринах.

В России первый дизайн-код создала Студия Артемия Лебедева в 2014 году для одиннадцати центральных улиц Москвы. Постепенно иллюстрированные мануалы стали появляться в других городах: Белгород, Тверь, Саратов, Новосибирск, Ижевск, Калининград, Якутск.

В городах, где официального дизайн-кода пока нет, за дело взялись застройщики. В пионерах – Брусника, которая в 2020 году разработала локальное руководство для владельцев коммерческих помещений. В нем есть схемы и примеры, позволяющие бизнесу сориентироваться. Документ мы передаем собственнику помещения вместе с ключами, и он получает готовое техническое задание для дизайнера и производства. Проект визируют в отделе маркетинга и в управляющей компании.

Брусника реализует комплексный подход к строительству и старается быть включенной во все процессы, связанные с жизненным циклом здания: от этапа проектирования до эксплуатации. Опытным путем мы поняли, если не задать правила и нормативы, среда будет развиваться хаотично, - комментирует руководитель группы разработки продукта Марк Коряжбин. – В первых возведенных нами домах мы видели пестрые вывески, неоновую подсветку, стремление предпринимателей привлечь внимание людей яркой рекламой. В результате появлялся информационный шум, который негативно влиял на бизнес. Тогда мы решили разработать дизайн-код для стрит-ритейла с правилами оформления вывесок и входных групп.

На первый взгляд, дизайн-код исключает гибкость. Но в реальности это не так. Предприниматели могут играть шрифтом вывески, размещать графику на стеклах и осветительные приборы за стеклами витрин (главное – занимать не более 80% из площади, 20% – это так называемые охранные зоны).

Тем не менее, поначалу коду были рады не все арендаторы. Но постепенно они осознали, что качественное оформление домов на уровне человеческого взгляда позволяет повысить пешеходный трафик, стимулирует людей взаимодействовать со средой и повышает спрос на сервисы. Дизайн-код – часть паспорта фасада. Поэтому процедура получения разрешения на установку конструкций упрощается. Благодаря готовым шаблонам предприниматели экономят деньги и время на разработку макетов и их согласование.

Дизайн-код – документ, который продолжает дополняться новыми положениями. Так, в ближайшем будущем Брусника планирует включить в него правила оформления маркиз и летних веранд.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 217, комментариев: 0
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