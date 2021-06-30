Считаем, как изменения льготной ипотеки отразятся на наших покупательских возможностях

С 1 июня программа льготной ипотеки на новостройки работает на новых условиях. Владимир Путин предложил продлить господдержку на год, увеличив при этом ставку с 6,5% до 7%, а максимальный лимит сократив с 6-12 миллионов до 3 миллионов рублей. Большинство экспертов оценивают такое решение положительно — да, программа по факту завершается во многих регионах, но при этом для другой половины оставляет возможность за «дешевый» кредит купить свое первое жилье или расшириться. Как например, для наших героев.

Дима и Марина живут в Сургуте. После ослабления коронавирусных ограничений они успели сыграть маленькую свадьбу, а подаренные родителями деньги решили потратить на свою первую квартиру. Перед парой встал вопрос, поторопиться и купить просторное жилье до вступления в силу новых ипотечных условий, или не спешить, посмотреть еще варианты, а если ничего не понравится, то взять квартиру поменьше.

Один из вариантов, который рассматривает пара, это «однушка» площадью почти в 44 квадратных метра за 3,8 миллиона рублей в ЖК «За ручьём». В проекте шесть корпусов, три дома уже введены в эксплуатацию, еще три планируют завершить к концу 2022 года.

Сейчас, как отмечают эксперты компании «Этажи», эту квартиру можно купить в ипотеку с первоначальным взносом (в 15%) 570 тысяч рублей и платежом 26,5 тысяч при сроке кредитования на 15 лет. Размер займа составит 3,23 млн рублей, а переплата — 1,53 млн рублей. После вступления новых условий, которые ограничивают максимальный размер кредита 3 миллионами, в качестве первоначального взноса нужно будет внести 800 тысяч рублей, ежемесячный платеж увеличится до 26,9 тысячи, а переплата — до 1,85 млн рублей (банку придется отдать на 319 тысяч больше, чем сейчас).

Теперь рассмотрим самое недорогое предложение из однокомнатных квартир в новостройках Сургута. Оно находится находится в ЖК «Голдфиш», площадь — 35 квадратных метров, приобрести предлагают за 2,5 млн рублей. Три дома из 29 уже уже ввели в эксплуатацию.

Как подсчитали эксперты «Этажей», в июне данную квартиру можно купить с первоначальным взносом в 375 тысяч рублей, платеж будет составлять 17,4 тысячи рублей при сроке кредитования 15 лет. В июле, после вступления новых условий, платеж вырастет до 19,1 тысячи, а переплата на 300 тысяч рублей. Отметим, что при отмене льготной программы платеж бы вырос до 20,9 тысяч, а переплата на 630 тысяч рублей.

Получается, что первую квартиру — побольше — уже с июля нельзя будет приобрести с небольшим первоначальным взносом — в 15%, но если его увеличить, то платеж практически не изменится, правда банку придется переплатить на 300 тысяч больше из-за увеличившейся ставки. По второму варианту ежемесячный платеж с июля вырастет почти на 10%, а к переплате добавится также 300 тысяч.

Однако, как отмечает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи», продление программы еще на год, даже с изменениями — положительная новость.

«Увеличение ставки оправдано рыночными условиями и даже мягче их. Так в 2021 году Центробанк уже увеличил ключевую ставку на 1,25%. То есть стандартные ставки увеличатся на 0,5-1%, а ставку господдержки обещают ограничить только 7%. Однако второе существенное изменение программы — это ограничение суммы кредита до 3 миллионов рублей по всем регионам. Это более существенный фактор, который снизит доступность жилья, особенно в крупных городах с высокой стоимостью недвижимости », — говорит Татьяна Решетникова.

За пять месяцев 2021 года в Сургуте, отмечает эксперт, при покупке жилья в новостройке только в 18% случаях достаточно было суммы кредита в 3 миллиона рублей.

«Это основная причина поторопиться с покупкой. Тем более благодаря «Этажам» сейчас можно подать один пакет документов на ипотеку во все банки, а сделки с квартирами в новостройках проходят без комиссии», — резюмировала эксперт.