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​5 самых частых вопросов при покупке квартиры. Ответы экспертов

Как выбрать и купить квартиру — советуют эксперты «Этажей»

​5 самых частых вопросов при покупке квартиры. Ответы экспертов
Фото: pixabay.com

Покупатели квартир зачастую сталкиваются с большим количеством трудностей и не знают, как им правильно поступить. Советы соседей, друзей и родственников не всегда оказываются верными и полезными, а порой и приводят к неприятным последствиям. Хорошо, что есть возможность обратиться к профессионалам.

Мы собрали 5 самых распространенных вопросов, с которыми обратились к экспертам компании «Этажи»:

1. Как выбрать квартиру правильно и на что в первую очередь стоит обратить внимание?

Посетив выбранную квартиру лично, вы сможете убедиться, что нужные для вас инфраструктурные объекты находятся действительно близко, а также узнаете, где останавливается общественный транспорт и насколько часто он ходит. Оцените уровень шума, новизну дома и предположительную дату последнего ремонта, а также своими глазами посмотрите предлагаемую квартиру. Для визита стоит выбрать светлое время суток, чтобы от ваших глаз не укрылся ни один недостаток ни внутри, ни снаружи.

Основное, на что важно обратить внимание при покупке квартиры:

● Состояние подъезда: ремонт, чистота;

● Работоспособность лифта и его состояние;

● Расположение соседей и их личности (об этом можно узнать в домоуправлении или поговорив с другими соседями);

● Наличие парковочных мест вблизи дома;

● Двор;

● Качество шумоизоляции в здании.

В помещении стоит непременно оценить освещенность, наличие дефектов на стенах и потолке, а также проведение незаконных перепланировок.

2. Как сэкономить на покупке новой квартиры?

Существует несколько способов, как можно сохранить внушительную сумму на покупке новой квартиры, расскажу о двух.

Способ 1. Выбирайте квартиру в начальной стадии строительства дома.

Конечно, здесь существуют определенные риски, связанные, в первую очередь, с возможностью несоблюдения застройщиком установленных сроков строительства, но сумма, которую можно сэкономить, покупая квартиру в «нулевой» стадии постройки дома, может достигать до 30% стоимости квартиры после сдачи объекта.

Способ 2. Ловить акции от застройщиков.

В периоды, когда спрос на квартиры в новостройках не слишком высок, застройщики, чтобы привлечь покупателей могут запускать акции, участники которых могут сэкономить до 10% стоимости приобретаемой квартиры. Некоторые застройщики готовы предоставить такую скидку покупателям, вносящим сразу полную сумму по договору долевого участия.

3. В чем принцип ипотеки с господдержкой?

Ипотека с господдержкой — это вид ипотечного кредитования, при котором банки выдают заемщикам определенных категорий кредиты по сниженной ставке, а разницу до фактической ставки компенсирует государство.

Рассчитывать на нее могут:

● молодые семьи и семьи с детьми;

● военные;

● жители дальнего востока;

● семьи, проживающие в сельской местности;

● все граждане РФ, приобретающие ипотеку в новостройке.

4. Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос?

Можно. Многие банки сейчас позволяют в первоначальный взнос добавлять материнский капитал: собственник от банка получит все деньги, а после банк ожидает от пенсионного фонда перечисления суммы материнского капитала.

5. Как оформить налоговый вычет после покупки?

Пример эксперта: муж и жена купили квартиру за 4 млн. рублей. Каждый из супругов имеет право получить имущественный вычет 13% максимум с 2 миллионов рублей.

13% от 2 миллионов - 260 тысяч. Как итог, купив квартиру за 4 миллиона муж и жена могут вернуть по 260 тысяч рублей каждый.

Для оформления нужно собрать пакет документов - выписка ЕГРН, подтверждение оплаты, справки о доходах и т.д.

Далее необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить ее в налоговую инспекцию.

Такой же вычет можно получить и по процентам за ипотеку, тут сумма увеличена уже до 3 миллионов, соответственно, вернуть можно не 260, а 390 тысяч рублей.

Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости в 2021 году?


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Сегодня в 18:00, просмотров: 157, комментариев: 0
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