Как оформить ипотеку быстро и по максимально низкой ставке: рассказывают эксперты

Высокая конкуренция на рынке кредитования и онлайнизация поменяли рынок банковских услуг. Сегодня, чтобы получить кредит на покупку недвижимости , не нужно идти в банк, все можно сделать из дома. Эксперты компании «Этажи» рассказали о недостатках и преимуществах оформления ипотеки онлайн и офлайн, а также как можно получить кредит в короткое время по самым выгодным условиям.

Самостоятельное оформление ипотеки

Для начала нужно изучить, на каких условиях банки выдают займы и выбрать наиболее подходящего для вас кредитора. Обратите внимание на процентные ставки по разным программам, дополнительные платежи и комиссии. Также необходимо рассчитать сумму займа, которая понадобится, исходя из первого взноса и цены недвижимости. Когда определитесь с банком и ипотечной программой ― подавайте заявку и ждите решения кредитора.

Основной плюс самостоятельного оформления ― вы контролируете все процессы и можете общаться с сотрудниками банка напрямую. Однако оформить ипотеку с первого раза может не получиться, после отказа банка придется подавать заявку снова в эту же или в другие организации. К тому же много времени занимает сбор и оформление документов. В таком случае на получение займа может уйти длительное время. Не разбираясь в кредитовании, можно упустить выгодное предложение и оформить ипотеку по высокой ставке.

Оформление ипотеки со специалистом

В этом случае большую часть работы делает за вас ипотечный брокер. Чтобы получить такую услугу в компании «Этажи» ― обратитесь к сотруднику за консультацией. Специалист ознакомится с вашей ситуацией, поможет заполнить анкету и отправит за вас заявки в разные банки. Работая с профессионалом, можно рассчитывать на получение ипотеки в короткий срок по самым выгодным условиям, благодаря специальным предложениям кредиторов и партнерским программам для клиентов компании. По словам экспертов, шансы на одобрение займа, работая со специалистом, выше на 20%, чем при самостоятельной подаче.

Но тенденция на онлайнизацию также считается приоритетной, в банках активно призывают подавать заявки онлайн, в первую очередь для удобства и экономии времени клиентов. Но, как отмечают эксперты, достаточно много людей выбирают приезд в офис из-за опасения совершить ошибку при использовании онлайн-сервисов или нежелании разбираться в новых инструментах.

Оформление ипотеки со специалистом онлайн

Специалист также возьмет на себя большую часть работы по оформлению жилищного кредита, однако встречаться с сотрудником лично уже не надо. Получить кредит можно не выходя из дома. Оставить заявку на бесплатную консультацию по оформлению ипотеки можно на сайте компании «Этажи», специалист перезвонит и разберет ваш случай. Вы из дома заполняете анкету, приложив нужные документы, далее сотрудник за вас рассылает заявки в банки.

Обращаясь за оформлением кредита онлайн, компания «Этажи» также гарантирует получение ипотеки по максимально выгодной для заемщика ставке.

«Всё больше прослеживается тенденция, что к массовой доле клиентов 35-40 лет, добавилась молодежь в возрасте от 25 до 30 лет, которые привыкли пользоваться современными гаджетами, - делится руководитель отдела маркетинга компании «Этажи» в Сургуте. - Поэтому в 2020 году мы запустили ряд онлайн-сервисов, таких как ипотека онлайн, онлайн договоры, модернизировали мобильное приложение. И сейчас, через год после запуска, эти сервисы только набирают обороты».