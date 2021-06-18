В квартале «Новин» можно купить квартиру с собственной террасой

По данным собственного исследования Брусники, терраса вошла в топ-3 дополнительных характеристик квартиры, на которые люди обращают внимание при выборе жилья. Почти четверть респондентов уверены: летние помещения важны (для справки, первое место в рейтинге заняли гардеробные, второе — высокие потолки). Брусника придерживается аналогичного мнения. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на квартал «Новин», который компания возводит на улице Игоря Киртбая.

– Проектируя летние помещения, мы решаем несколько задач, — говорят в Бруснике. – Во-первых, стремимся обогатить фасад и придать ему динамику. Во-вторых, разнообразить планировочную структуру зданий и сценарии использования. Жители могут разместить на них обеденную зону, на тех, что больше, установить качели, надувной бассейн для детей и спортивные тренажеры, обустроить кинотеатр под открытым небом или выращивать там цветы. Третья цель — оживить пространство вокруг дома и создать тесную связь с ландшафтом. Достичь ее помогают выходящие во двор террасы, которые расположены на первых этажах домов. С одной стороны, такое решение помогает включить летнее помещение в пространство двора, с другой — провести условную границу между частным и общественным.

В «Новине» террасы окружены по периметру живой изгородью. Архитекторы разместили над ними балконы, которые в солнечный день создадут тень и укроют от жары, а в дождливый — позволят поужинать на террасе, несмотря на непогоду.

Терраса

В домах «Новина» террасы также располагаются на крыше. Выход на них организован через тёплую надстройку, в которой жители могут сделать небольшой кабинет, библиотеку или кухню. По сути, покупатель получает еще одну гостиную, только на открытом воздухе. Романтики, возможно, установят здесь телескоп и будут любоваться звездами.

Летом на террасе можно загорать, устраивать вечеринки, играть в настольный теннис, заниматься йогой и пилатесом, наслаждаясь живописными видами. Зимой – поставить ёлку и лепить вместе с детьми снеговиков. В любой сезон террасе найдется применение - стоить лишь включить фантазию.

Террасы

На последних этажах архитекторы Брусники спроектировали прогулочные террасы. Их основное отличие от обычных — ширина. Они значительно уже. Одно из главных преимуществ такой планировки — отсутствие подоконников. Как правило, в квартирах с прогулочными террасами все окна в пол. Поэтому за счет естественного света комнаты в них будут казаться просторнее.

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