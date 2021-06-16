Цены на жилье в новостройках в столице за последние 12 месяцев выросли на 7%, в Сургуте – на 11%, в Ставрополе – на 4%, в Сочи – почти в два раза, заявляют аналитики компании «Этажи». Эксперты сравнили, сколько квартир можно приобрести в российской столице, главном курортном городе страны, на Северном Кавказе и в Сургуте на вторичном и первичном рынке за 5 млн рублей.

Что купить в Сургуте?

В Сургуте на сегодня продается 1,8 тысяч квартир в новостройках. Цены на жилье стартуют от 2,5-2,6 млн рублей. За такую цену можно купить студию или однокомнатную квартиру на окраине города. Например, в микрорайоне 20А, 30, 36. Площадь лотов – до 35 квадратных метров, во всех улучшенная черновая отделка. Таким образом, 5 млн рублей хватит на приобретение двух квартир на первичном рынке. Однако учитывайте, что для того, чтобы квартиру сдавать в аренду или жить в ней, придется вложиться еще и в ремонт.

На вторичном рынке Сургута цены начинаются от 400 тысяч рублей, столько стоит однокомнатная квартира площадью 25 квадратных метров в двухэтажном доме в поселке Федоровский. На окраине Сургута также много в продаже подобных лотов стоимостью до 1 млн рублей, поэтому за 5 млн рублей можно купить 5-7 вторичных квартир. Однако большинство из них нуждаются в капитальном ремонте. В центре города цена недвижимости – от 1,1 млн рублей, за такую стоимость можно приобрести комнату площадью 17-20 квадратных метров. Полноценное однокомнатное жилье площадью 26-35 «квадратов» продается за 2,4-2,9 млн рублей, 5 млн рублей хватит на приобретение двух таких квартир в центре Сургута.

Что купить в Москве?

Первичная недвижимость в жилых комплексах столицы стоит от 4,6-5,5 млн рублей, за такую цену можно приобрести студию или однокомнатную квартиру площадью 20-26 квадратных метров в отдалении от центра: это заМКАДные Северное Бутово, поселок Коммунарка и поселение Филимонковское. В границах МКАД 5 млн рублей на приобретение недвижимости на хватит.

На вторичном рынке столицы самое дешевое жилье продается в Новой Москве: однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра можно приобрести за 1,8 млн рублей. Лот находится в поселении Марушкинское в 37 километрах от центра столицы, в квартире – косметический ремонт. Однако преимущественно цены на недвижимость в столице выше: маленькие студии площадью 10-15 квадратных метров на окраине города продаются за 3-3,5 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью 30 «квадратов» вдали от центра стоит минимум 3,5 млн рублей. Таким образом за 5 млн рублей на первичном и вторичном рынке столицы можно купить только одну полноценную квартиру.

Что купить в Ставрополе?

На окраине города квартиры в новостройках стоят минимум 1,5-2 млн рублей, это однокомнатные лоты площадью 29-39 квадратных метров. Так, 5 млн рублей хватит на покупку 2-3 объектов.

Что касается «вторички», тут ассортимент жилья шире. Лоты площадью 18-20 квадратных метров в центральных районах города стоят от 400 до 700 тысяч рублей, однако большинство квартир нуждаются в ремонте. Полноценное однокомнатное жилье как на окраине, так и в центральных районах площадью 30-35 «квадратов» стоит минимум 1,3-1,5 млн рублей. Так, 5 млн рублей хватит на приобретение трех полноценных однокомнатных квартир.

Что купить в Сочи?

Новостройки в Сочи сравнялись в цене с московскими: за последний год в среднем стоимость квартир выросла на 56%. Купить однокомнатное жилье сегодня можно минимум за 4,2 млн рублей. Столько в Сочи стоит лот площадью 25 квадратных метров в сданном доме в микрорайоне Соболевка. Большая часть предложения – это квартиры дороже 5 млн рублей. Примерно за такую же стоимость можно купить частный дом в пригороде.

На вторичном рынке студии площадью 15-20 квадратных метров продаются в среднем за 2,3-3,5 млн рублей. Столько, например, стоит квартира с черновой отделкой в микрорайоне Яна Фабрициуса в центральном Сочи. Таким образом, на 5 млн рублей в курортной столице России можно купить 1-2 маленькие вторичные квартиры.

Выбрать ликвидное жилье как на первичном, так и вторичном рынке недвижимости – задача не из простых, для этого требуется много времени и сил. Помочь купить квартиру в удачной локации по справедливой цене могут специалисты компании «Этажи». Сотрудники подберут недвижимость для жизни или заработка, оформят все документы и облегчат покупателю оформление ипотеки, если она нужна.