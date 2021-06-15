Самая высокооплачиваемая отрасль в Сургуте — недвижимость

Самая высокооплачиваемая отрасль в Сургуте, по данным на июнь 2021 года, — недвижимость. По статистике trud.com медианная заработная плата в этой сфере составляет 58,6 тысяч рублей, при том что в среднем сургутяне получают 43,8 тысяч рублей. В десятку отраслей с доходом выше среднего также вошли: транспорт/автосервис — там в зарабатывают 57,9 тысяч рублей в месяц, строительство — 51,7 тысяч рублей, замыкает рейтинг юриспруденция — 45 тысяч рублей.

По советам hh.ru, одними из самых важных критериев для подбора работы являются: заработная плата, которая не ущемляет, возможности развития и перспективы карьерного роста, а как показал 2020-й год, важна еще и «стрессоустойчивость» к кризисам.

С зарплатой определились — в сфере недвижимости она одна из самых высоких в Сургуте. Теперь разберем каким должна быть компания по недвижимости, чтобы стать идеальным работодателем, и есть ли в этом направлении стабильность и рост.

Стрессоустойчивость

Из-за пандемии в глубоком кризисе оказались туризм и сфера обслуживания, подобного не скажешь о недвижимости — сработала господдержка. Однако и девелоперам, и фирмам по поиску жилья пришлось адаптироваться под новые реалии и переходить в онлайн.

В кризисных ситуациях, как отмечает Ярослав Куликовский, HR-предприниматель компании «Этажи», важны масштабы фирмы. В крупных компаниях больше ресурсов, и пока мелкие предприниматели буквально «справляются с ситуацией», крупные игроки используют «смутное время» для развития: открывают новые направления, новые сервисы, форматы, и в итоге только выигрывают от этого.

«Когда стало понятно, что большинство услуг уходят в интернет, мы не испугались и запустили свои онлайн-сервисы. Теперь оформить ипотеку, выбрать и посмотреть квартиру в «Этажах» можно онлайн. Продавать и покупать квартиры людям нужно независимо от кризисов и эпидемий, а с нами это делать стало удобнее. Поэтому мы не потеряли позиций в прошлом году, а наоборот наращиваем обороты: количество сделок по всей сети в 2020 году выросло на 43% по сравнению с предыдущим годом», — комментирует Ярослав Куликовский.

Инвестирование в людей

Специалистам важно развиваться. Причем и личностно, и профессионально сразу. Иначе эйфория от новой работы быстро развеется. Наверняка у многих есть знакомые, которые решали уйти с хорошей должности, даже несмотря на высокую зарплату, и объясняли это тем, что «засиделись» или «задыхаются». Поэтому для компаний по всему миру сейчас актуальным объектом инвестирования становится «человеческий капитал».

«У нас в «Этажах» ежегодно растет количество специалистов по недвижимости, и это при условии, что для такого сотрудничества мы рассматриваем кандидатов без опыта деятельности в сфере недвижимости. Только в 2020 году количество таких партнеров по всей России увеличилось на 3152 человека, а в Сургуте на 80 человек, и мы не планируем останавливаться. Рынок недвижимости обширен, возможность заработка с нами не ограничена, новички в профессии получают доход в среднем 60 тысяч рублей», — рассказывает Ярослав Куликовский.

«На старте специалисты по недвижимости могут проходить бесплатное обучение, мы за ними наблюдаем и поддерживаем. Уже через 2-3 месяца практически все выходят на первые сделки, но некоторым это удается быстрее. Затем, когда «база» уже есть, можно проходить дополнительные «сессии» внешние и внутренние, вебинары от топ-специалистов по недвижимости. Лично мне помогли вырасти моя личная мотивация и постоянная коммуникация с людьми, у которых можно научиться уникальным вещам. Можно не стесняться и подходить за советом к руководителю, он поможет», — добавляет эксперт.

Перспективы

Американский психолог Фредерик Герцберг выдвинул одну из ведущих теорий мотивации. Так, по его мнению, признание, ответственность и ощущение своей ценности для компании — ключевые факторы, которые мотивируют людей работать.

Но как определить, что заслуги ценят и признают, помимо пресловутого «спасибо»?

«По возможности карьерного роста, расширению круга задач и денежным поощрениям за высокие результаты. Это позволяет «незарутиниваться» и развиваться», - считает Ярослав Куликовский.