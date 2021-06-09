Разбираемся, как обустроить квартиру без стен площадью 170 кв. метров

Трудно пройти мимо столь знакового проекта, который сейчас строится в центре города, и остаться к нему равнодушным. Речь идет о квартале «1А Первомайская», который возводит Брусника. Наверное, жить здесь хотел бы каждый. Но не каждый представляет как. Поэтому мы попросили дизайнера Марию Митрофанову разработать три варианта планировки для одной из квартир этого проекта.

Площадь квартиры – 170 кв. метров. Ее отличают панорамные окна, две лоджии и высокий потолок, возможность реализации гибких планировочных решений.

Вариант 1. Для семьи с одним ребенком

1. Пространство для ребенка. Чтобы эту комнату превратить в мастер-спальню, организовываем отдельный вход, а часть перегородок и дверей внутри наоборот – убираем. За счет этого решения помещение получается свободным, без лишних углов. Место для учебы – у окна – чтобы было максимальное количество естественного света. Место для отдыха – в противоположной части. Середину займет диван или кушетка, напротив которой будет телевизор. Чтобы сделать гардеробную – в два раза уменьшаем санузел. Для одного человека 4 м2 ванной комнаты – вполне достаточно. В оставшемся пространстве – организуем систему хранения вещей.

2. Кабинет. Как расположить мебель внутри, подсказывает само пространство. Перпендикулярно окну (чтобы не отвлекаться на виды) ставим рабочий стол. Напротив него делаем книжный шкаф во всю стену. У входа располагаем диванчик со столиком. При необходимости – если гости останутся с ночевкой – они могут расположиться здесь.

3. Кухня-гостиная. Гарнитур ставим в одну линию, а посреди зоны готовки монтируем остров, на который выносим варочную поверхность. Это место станет точкой притяжения членов семьи и гостей дома. Однако главным местом для приема пищи останется стол, который размещаем ближе к балкону. В пространстве есть еще одно место для приема пищи – барная стойка между зоной кухни и гостиной. Она одновременно и визуально объединяет, и разграничивает пространства. Рядом с барной стойкой телевизор, кресло и столик между ними. Напротив них – телевизор, который стоит на длинном комоде.

4. Пространство для родителей. Начать стоит с установки двери в холле, чтобы создать полноценную мастер-спальню. Затем переносим дверь в санузел так, чтобы вход в него был из холла. При этом стену, которая отделяет ванную от спальни, делаем стеклянной. Это решение не только сделает спальню особенной, но и предоставят возможность наслаждаться видом из окна, лежа в ванной. При этом унитаз дизайнер выносит в другую часть санузла и закрывает матовой перегородкой. Если нравится стекло между ванной и спальней, но при этом хочется оставить интимность, используйте штору-занавес. В спальне минимум мебели: кровать с тумбами по бокам и кушетка со столиком с видом на город. Рядом с местом для отдыха – раздвижные стеклянные перегородки, которые ведут в гардеробную занимающую всю комнату. Внутри пространства вдоль стен монтируем шкафы, а у окна организуем будуар. Посреди гардеробной – ее главный акцент – стеклянный столик.

Вариант 2. Для семьи с двумя детьми

1. Детские. Чтобы создать два одинаковых пространства (и никого не обидеть) уменьшаем дальнюю комнату за счет ликвидации ниши под шкаф. Внутри каждой из комнат (тоже, чтобы было по-честному) одинаковое оснащение мебелью: шкаф-купе, кровать и стол у окна. При этом в каждом из пространств остается место, чтобы разместить дополнительные вещи.

2. Санузел и прачечная. Для создания двух пространств из одного, делим его стеной. Внутри санузла, который также будет выполнять роль гостевого, помещается все необходимое, в том числе полноценная ванная. В прачечной места хватит для стиральной и сушильных машин, гладильной доски.

3. Кухня-гостиная. Гарнитур делаем г-образным и отказываемся от навесных шкафов – так пространство будет казаться воздушным и свежим. Посреди кухни с помощью круглого стола организуем обеденную зону. У выхода на балкон располагаем пару кресел, в которых можно провести время за чашкой кофе, глядя на камин. Именно био-камин, просматриваемый с двух сторон, будет связующим звеном кухни и гостиной, в которой дизайнер предлагает отказаться от классического расположения мебели. Два небольших дивана ставим друг напротив друга, а вдоль окна монтируем скамью с системой для хранения – так пространство будет использоваться полезно. Телевизор вешаем на стену, которая отделяет гостиную от сауны.

4. Кабинет, который при необходимости может использоваться, как спальня для гостей. Внутри – раскладывающийся диван, стол у окна с видом на город, и пара шкафов для документов и книг вдоль стены.

5. Пространство для родителей. Единственное изменение в этом пространстве, куда входит свой санузел, – изменение функционала бывшей прачечной. Делаем из нее сауну. В самой комнате создаем два пространства, разделяя их перегородкой. По одну сторону от нее – шкаф-купе, будуар у окна и кушетка для отдыха. По другую – кровать и кресло у балкона.

Вариант 3. Для семьи с тремя детьми

1. Комнаты для детей постарше. Как и в предыдущем проекте делаем их равноценными по площади за счет ликвидации места под шкаф в дальней из комнат. Внутри помещений – рабочие столы, кровати или диваны. Шкафы в комнаты не ставим, чтобы оставить место для хобби.

2. Гардеробная и санузел для детей. Вещи подрастающего поколения дизайнер предлагает разместить в гардеробной, которую делаем за счет уменьшения примыкающего санузла. Из-за такого переноса стен санузел получается узкий: полноценную ванную там поставить не получится. Поэтому заменяем ее на душевую кабину.

3. Гостиная-столовая. Расставляем мебель по классической схеме, которую вы могли видеть в фильмах. В одной половина прямоугольного пространства диван с креслами по бокам и телевизором напротив. В другой – зона для приема пищи – стол, за которым поместятся и члены семьи, и гости.

4. Кухня. В отличие от предыдущих проектов, здесь выстроен гарнитур в одну линию, но он повернут на 90 градусов – так, чтобы готовящий стоял спиной к окну. Кулинар, подходящий к плите, которая вынесена на остров, совмещенный с небольшим высоким обеденным столом, теперь может наслаждаться видами из окна. Кухню закрываем от гостиной стеклянными перегородками, чтобы сделать пространство более обособленным, но при этом сохранить единство интерьера.

5. Комната для младшего ребенка находится близко с теми местами, где больше всего будут проводить время родители. Так они в любой момент могут заглянуть и проверить, все ли в порядке. Внутри помещения – кроватка, стол для рисования и шкаф-купе. Остальное пространство оставляем свободным для игр.

6. Спальня родителей в этом проекте совмещает в себе много функций: и гардеробной, и кабинета, и места для сна и отдыха. Кровать с тумбами по бокам выносим ближе к балкону. Чтобы входящий в комнату не мешал тому, кто уже спит, спальное место отделяем шторой, которая также будет выполнять разграничивающую роль для пространства. Потому что по другую сторону от нее будет рабочий стол и угловой шкаф-купе, в который поместятся все вещи.

7. Еще один санузел выносим из приватной зоны в общую. Это необходимое решение для тех случаев, когда в квартире живет много человек.

Квартал «1А Первомайская» – это новый ориентир в центре Тюмени. Вариантов планировок в здании – 73. И все они с индивидуальным функциональным каркасом.

«1А Первомайская» – это жильё, офисная галерея и паркинг на пересечении главных улиц. Из окон квартир видна вся панорама исторического квартала и ключевых мест. У апартаментов последних этажей есть выход на крышу, откуда открывается ещё более красивый обзор города.

Здесь уже все создано для жизни. Здесь расположены рестораны, кофейни, театры, музеи, бары. Проходят светские мероприятия и модные события. Есть где погулять и куда сходить вечером. А первые этажи домов в квартале занимает ритейл и рестораны.