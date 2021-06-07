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Чем похожи Сургут и Нью-Йорк. Показываем на примерах. Часть 2

Парк «За Саймой» в Сургуте напоминает Центральный парк Нью-Йорка

Чем похожи Сургут и Нью-Йорк. Показываем на примерах. Часть 2
life-pics.ru

В предыдущей публикации мы начали рассказывать, что что общего между Сургутом и Нью-Йорком. Тогда мы говорили о разнообразии национальностей, мобильности жителей, архитектуре. Сегодня мы продолжаем сравнивать два города и говорим, где и как можно почувствовать американский вайб.

Парк

В нескольких минутах от очень американского дома «Гудзон» (о нем мы рассказывали в первой серии) расположен парк «За Саймой». Многим он напоминает Центральный парк Нью-Йорка. Даже несмотря на то, что сургутский аналог почти в пять раз меньше, американского. На территории в 65 га здесь расположились детские аттракционы, поющие фонтаны, спортивные и игровые площадки, самый северный в России ботанический сад, небольшой пляж с лежаками, полюбившийся сургутянам, пешеходные и велосипедные дорожки. Без двух последних пунктов уже невозможно представить ни Центральный парк, ни его аналог. Каждое утро здесь собираются поклонники ЗОЖ. Разница только в том, что сургутяне занимаются бегом, а жители Нью-Йорка — джоггингом.

парк «За Саймой»

Центральный парк Нью-Йорка

Визитная карточка «За Саймой» и Центрального парка – ручные белки, которые не боятся людей и позволяют себя кормить, составляя конкуренцию голубям и уткам. Так что если вы не по велосипедам, роликам и воркауту, берите с собой орехи, и для вас занятие найдется.

Способ передвижения

Нью-йоркцы катаются на велосипеде круглый год, не обращая внимания на погодные условия. Любовь к такому формату передвижения объясняется нежеланием стоять в многочасовых пробках. Поэтому увидеть здесь клерка в строгом костюме верхом на велосипеде – обычное дело.

Оказалось, Сургут ничуть не уступает Нью-Йорку. По данным исследования метрологического центра Брусники, по уровню использования жителями этого вида транспорта, он занимает первое место среди пяти городов присутствия компании. Здесь почти у каждого второго респондента в семье есть хотя бы один взрослый велосипед, а 60% опрошенных совершают на нем регулярные поездки. Наверное, именно поэтому в рамках проекта благоустройства парка «За Саймой», сеть специализированных дорожек планируют расширить.

Кухня

Бургеры с сочной говяжьей котлетой, маринованными огурцами, сыром, листьями салата и луковыми кольцами — первая ассоциация, которая возникает при упоминании американской кухни. По количеству фастфудов на квадратный метр Сургут и Нью-Йорк могли бы посоревноваться. McDonald’s, KFC, Burger King и Subway — еще одна объединяющая эти города характеристика.

Концепция заведений быстрого питания, появившаяся в США в начале прошлого века, прижилась и в России. Некогда новаторский подход к обслуживанию, в основе которого лежали три принципа: отсутствие официантов, высокая скорость приготовления блюд и низкая цена, сегодня сочетается с ритмом жизни большого города. Порой может показаться, что Сургут и Нью-Йорк без желтой буквы «М» и портрета генерала Сандерса перестанут существовать.

Для гурманов, которые никуда не торопятся, есть FARШ Аркадия Новикова и Frank-bar & kitchen. Если заказать доставку бургеров из этих ресторанов до парка «За Саймой», можно устроить там пикник в нью-йоркском стиле.

Ну, и куда без культовых для Америки пончиков. В Сургуте, конечно, праздник в честь этого блюда как в США не отмечают, но места, чтобы его попробовать есть. В числе первых поисковик выдаст Subway. Здесь можно заказать коробочку американских донатсов, покрытых разноцветной глазурью и начиненных фруктовыми джемами. Получится почти как в Dunkin` на углу Центрального парка Нью-Йорка.

Чего в Сургуте пока нет, так это Starbucks. Зато есть Cinnabon с традиционными американскими булочками с корицей.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 808, комментариев: 3
Комментарии:
testimonium paupertatis
не нравится
Сегодня в 11:14
Сравнить парк "За Саймой" и Центральный парк - это круто. Пиарщики, вы помните, что употребление наркоты - дело запрещенное?
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей
не нравится
Сегодня в 11:32
Да ладно вам. Сургут - крутой город.
А то, что парк Сайма еще сохранили - чудо.
И это природное чудо надо сохранить, как сохранили в Нью-Йорке. Хотя наверняка тоже были желающие построить гостиницу, футбольное поле и пр.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:32
Сегодняшние «реноваторы» и «благоустроители» ПАРКОВ И УЛИЦ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ. Поэтому допускать их парку «За САЙМОЙ» опасно. Просто опасно. Обезобразят этот единственный природный ландшафт в городе. И не только в городе. Единственный в природе.
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