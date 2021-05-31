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​Покупка загородного дома для жизни и заработка: преимущества и возможные сложности

Как и что покупать из загородной недвижимости?

​Покупка загородного дома для жизни и заработка: преимущества и возможные сложности
Фото: pixabay.com

В конце весны и начале лета как никогда актуальна покупка загородной недвижимости. В это время можно оценить все преимущества проживания в частном доме. К тому же сейчас сезон отпусков, за время отдыха можно подобрать отличный объект. Эксперты компании «Этажи» рассказали о преимуществах приобретения загородного жилья и предупредили о возможных трудностях.

Что купить из загородной недвижимости?

Как заявляют эксперты «Этажей», ситуация на рынке сегодня благоприятная для совершения сделки, за месяц цены в Сургуте на дома и дачи не изменились, подорожали только земельные участки, стоимость увеличилась в среднем на 4%, что обусловлено высоким спросом на эти предложения.

Участки на сегодня наиболее ликвидная недвижимость на загородном рынке, особенно популярны они у инвесторов, желающих заработать на перепродаже. Цены на них растут быстро, при этом они просты в реализации, на них всегда есть покупатели. Особенно востребованы участки в непосредственной близости от города под индивидуальное жилищное строительство.

Что касается инвестиций в дачи и дома, за последний год средние цены на них выросли на 14% и 9%, соответственно. Стоимость построек выше, чем участков, соответственно, заработать на росте цен можно больше. Однако важно учитывать местоположение лота, состояние дома, наличие инженерных коммуникаций. Также важно позаботиться о документах: межевании, тех документации на строение/дом, наличие охранных зон. По прогнозам специалистов компании «Этажи», к концу этого года загородная недвижимость может вырасти на разные предложения в цене на 10-15%.

Преимущества покупки загородной недвижимости

1. Ликвидность. Дома, дачи и участки стабильно растут в цене. Актив застрахован от обесценивания, поэтому смело можно хранитьденьги в загородной недвижимости. Если нужно будет продать актив: спрос из года в год стабильно высокий.

2. Жилье на природе - модная забота о здоровье. После пандемии все как никогда осознали, как важно иметь свой загородный уголок. Смена обстановки, спасение от суеты и пыли города, комфорт и свобода – наличие загородного жилья решит множество проблем жителей мегаполиса.

3. Приемлемые цены. Квадратный метр в частном доме стоит на четверть дешевле, чем в новостройках, при этом вы также получаете в придачу большой участок. Для тех, кто желает расширить городскую жилплощадь – покупка загородной недвижимости может стать отличной альтернативой.

Возможные сложности для покупателей

1. Подготовка документов. Перед приобретением загородной недвижимости стоит проверить все имеющиеся документы, для выявления недостающих или подлежащих замене, проверку на долговые обязательства бывшего собственника. Это занимает много времени, сил и требует определенных знаний, которыми обладают достаточно узкий круг специалистов и агентств. Чтобы облегчить себе задачу и не нарваться на продавцов-мошенников лучше обратиться к специалистам.

2. Перепродажа. Если вы намерены заработать на перепродаже недвижимости, то стоит тщательно подбирать расположение. В кооперативе должны быть хорошие дороги, проведены коммуникации, ответственный председатель. К тому же, необходимо учитывать возможные затраты на ремонт, если он будет нужен или его необходимость выявится в моменте.

Как выгодно купить загородную недвижимость?

1. Ипотека на загородный дом. Дом с участком можно приобрести с использованием заемных средств. Ведущие банки предоставляют кредиты по ставке, сопоставимой с покупкой вторичной недвижимости.

2. Материнский капитал. Ипотеку на покупку недвижимости можно частично или полностью погасить средствами материнского капитала. Также деньги можно вложить в покупку готового дома, дачи или их строительство без оформления кредита.


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31 мая в 18:00, просмотров: 1291, комментариев: 0
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