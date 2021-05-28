На ошибках учатся, но лучше учиться на чужих. Эксперты компании «Этажи» рассказали о самых плачевных историях, связанных с покупкой или продажей квартир .

Квартира с обременением

Напомним, под обременением понимается ситуация, когда человек занял деньги и квартира стала залогом до полного погашения кредита. Права собственности на такую недвижимость ограничиваются, совершать сделки можно только после погашения долга. На рынке недвижимости большинство квартир с обременением — ипотечные.

При продаже и покупке такого жилья бывают разные ситуации, например, закладная может оказаться в другом городе и банке, потому что это тоже ценная бумага и кредитные учреждения вправе ими распоряжаться. Во время сделки нужно снять обременение, обычно это длится 3 дня. Если закладная оказалась в другом регионе, то процедура может занять до 30 дней.

«Был случай, когда покупатели большую часть средств передали продавцу и ждали снятия обременения, но жить им было негде — свою квартиру продали. Собственник не долго думая отдал ключи. Новые жильцы (пока еще не собственники), до перехода права на эту недвижимость, начали делать ремонт и затопили квартиры сразу на трех этажах. То есть нанесли колоссальный урон. Так как вся ответственность за жилплощадь лежала еще на предыдущем владельце, были долгие споры о том, кто будет компенсировать ремонт соседям. В ситуациях, когда покупателям необходимо срочно въехать, можно заключить договор безвозмездной аренды. То есть покупателю, пока обременения не снято и сделка не зарегистрирована, передают квартиру в аренду. Он несет ответственность за сохранность имущества, за целостность квартиры и за оплату коммунальных платежей, но безвозмездно. Однако мы все равно рекомендуем такую практику осуществлять в крайне редких случаях. Могут возникнуть спорные моменты. Если случиться что-то с объектом, то, пока право собственности не перешло, отвечать все же придется продавцу, все споры будут через суд и не факт, что суд встанет на место собственника. А бывают истории, когда покупатель заехал в квартиру, что-то ему не понравилось (шумные соседи, например), он передумал тут жить, пошёл и отозвал заявку на переход права собственности. Так что, пока квартира в собственности, пускать в нее никого не стоит», — комментируют эксперты компании «Этажи».

Под обременением квартира может быть не только из-за ипотеки, но и, допустим, из-за неуплаты алиментов — приставы могут наложить обременение на имущество, — или из-за микрозаймов, которые даются под залог жилья. Снять обременение в последней ситуации, как отмечают специалисты по недвижимости, сложно, даже если погашен долг.

«Перед соглашением о задатке мы всегда заказываем актуальную выписку из Росреестра. Практикуем безопасные расчеты — только после перехода права собственности перечисляется основные денежные средства. Почему так происходит. По процедуре мы сдаем документы в МФЦ. В течение 7-9 дней проводится проверка. Регистрируют право собственности обычно в последний день. За это время может произойти все что угодно, в том числе и возникнуть долг, из-за которого наложат обременение», — утчонили специалисты.

Квартира с наследством

В последнее время выросла доля наследных квартир. Ситуации разные — родственник умер, наследники делят имущество, но бывают и криминальные истории. Покупка такой недвижимости — всегда риск, предупреждают в компании «Этажи». Через пару лет после сделки могут неожиданно появиться «запоздавшие» наследники и привлечь к суду.

«Особенно рискованно рассматривать квартиры со свежим наследством. В сводках МВД можно часто встретить схемы, когда мошенники понимают, что умерший человек жил один, подделывают завещание, вступают в наследство и продают квартиру. При этом у бывшего собственника дети могут жить просто в другом городе. Когда об этом узнают родственники, начинаются разбирательства, суды, мошенников ловят, а новые собственники, которые и не подозревали о таком повороте, могут остаться ни с чем», — рассказывают эксперты рынка.

Стандартный срок принятия наследства — 6 месяцев. У наследников есть еще полгода с момента, как отпадут уважительные причины пропуска основного периода. Уважительными причинами считаются: длительное лечение, командировка, лишение свободы и подобные ситуации.

«Конечно, способы обезопасить себя есть. Сделку с квартирой, которую собственник недавно получил в наследство, можно для подстраховки визировать через нотариуса. Нотариальные сделки сложнее расторгнуть даже через суд (основываясь на судебной практике)», — отмечают в компании «Этажи».

Курьезы на ровном месте

А были такие случаи, как рассказывают специалисты по недвижимости, что за время сделки покупатели оставляли продавца-собственника и без денег, без недвижимости и, как бонус, с большими долгами.

«Часто просят передать ключи в день подписания основного договора. Это очень опасно. Нам рассказывали клиенты такую историю: конец декабря, продавали квартиру в Сургуте и покупали жилье в Тюмени. В Сургуте подписали договор купли-продажи, сдали документы на регистрацию в МФЦ и решили сразу передать ключи. «Будущие владельцы» заехали в новый дом в новогоднюю ночь. 1 января вместо квартиры было пепелище. Как установили пожарные — коротнул холодильник. Квартира сгорела полностью, покупатели не долго думая, подали заявку на расторжение договора. Объекта не существует, переход права не произошел, так как договор зарегистрировать в МФЦ попросту не успели, расторжение подтвердили легко. Продавцы остались и без квартиры в Сургуте — с пепелищем, и без денег. Поэтому не рекомендую передавать ключи от квартиры до перехода права собственности к новым владельцам. Это же правило применимо и к той истории с обременением и потопом», — резюмирует специалист по недвижимости.

Чтобы не попасть в подобные истории стоит доверить сделку специалистам по недвижимости. Профессионалы расскажут, как провести покупку и продажу жилья без урона для кошелька и нервов и помогут все сделать правильно.