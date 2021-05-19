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​Чем похожи Сургут и Нью-Йорк. Показываем на примерах. Часть 1.

Сургут, как и Нью-Йорк — «плавильный котёл», в котором смешивается множество культур

​Чем похожи Сургут и Нью-Йорк. Показываем на примерах. Часть 1.

Раннее утро. В Макдоналдсе выстроилась очередь за гамбургерами и двойной картошкой-фри. Продавцы дорогих и не очень магазинов торопливо переворачивают на дверях табличку «closed» и «надевают» улыбки. К большому парку трусцой направляется несколько бегунов. Их обгоняет велосипедист, одетый в строгий костюм серого цвета, то и дело поглядывающий на часы и явно опаздывающий на работу. Он едет так быстро, что не замечает девушку, которая устроилась на лавочке и кормит с рук белку. За пределами парка кипит жизнь, на перекрестке нетерпеливые водители сигналят впереди стоящим машинам. Такие картины можно было бы наблюдать где-нибудь в Бруклин Хайтс или в Центральном парке. Только это не Нью-Йорк. Это Сургут. Показываем на примерах, чем похожи эти города, и говорим, где и как можно почувствовать американский вайб.

Город-котёл

Сургут, как и Нью-Йорк — «плавильный котёл», в котором смешивается множество культур. В Нью-Йорке около 40% жителей родились за пределами США. В Сургуте, по данным последней переписи населения, проживает более ста этносов. Серди них башкиры, татары, украинцы, азербайджанцы, чуваши, лезгины, белорусы, армяне, молдаване, марийцы, ногайцы, узбеки, таджики и немцы.

Начало масштабной иммиграции в Сургут связано с открытием нефтяных месторождений и строительством промышленных предприятий, в Нью-Йорке — с освоением Среднего Запада и активным развитием экономики США.

Пять минут Америки

Так сургутяне называют участок Нефтеюганского шоссе от железнодорожной развязки до поворота на Белый Яр. Ровная поверхность, четыре полосы, высокий скоростной режим очень даже напоминают магистрали Нью-Йорка.

Город ставит перед собой амбициозную цель стать к 2030 полумиллионником. Он продолжает меняться, перенимая лучшие градостроительные практики Америки и Европы. Кто знает, возможно, такими темпами через десять лет все его жители заговорят на английском, а в центре вырастет Сургут-сити.

Архитектура

Небоскребов как Всемирный торговый центр, Эмпайр стейт или Крайслер билдинг в Сургуте нет. Однако черты классической американской архитектуры, которую отличает строгость линий, ярко выраженная симметрия и трехчастное деление фасада, прослеживаются в проектах новой застройки города. Пример — дом «Гудзон», который начала строить Брусника. Говорят, что названием он обязан своему прототипу-вдохновителю 70 Vestry, расположенному на юге Манхэттена.

Слева – Дом «Гудзон», справа – 70 Vestry

Архитекторы «Гудзона» считают, что его характер формируют три основные черты. Первая — интровертность. Балконы, лоджии и террасы дома ориентированы во двор. Таким образом жилое пространство удастся защитить от шума проспекта. Замкнутые контур не приводит к эффекту колодца благодароя переменной высотности: с южной, восточной и западной стороны здания расположены трёхэтажные секции.

Вторая черта — входные арки. Одну из них архитекторы решили сделать квадратной, а другую полукруглой. Так интереснее и значительно удобнее назначать встречи.

Третья отличительная черта — завершение здания. В пентхаусе в самой высокой семнадцатиэтажной части дома спроектированы круглые окна и необычное и выразительное летнее помещение, которое архитекторы, шутя, называют «балконом диктатора».

К слову, часть планировок в «Гудзоне» напоминают квартиры из известных американских сериалов. Например, жилище Кэрри Брэдшоу, которая могла передвигаться по своим манхэттенским апартаментам по кругу. Через гостиную она попадала в спальню, из нее в гардеробную, оттуда в ванную, а затем снова в гостиную.

Слева – квартира в Доме «Гудзон», справа – квартира Кэрри

В ряде квартир складывается впечатление, что ты находишься в гостях у Моники Геллер из сериала «Друзья», у которой сразу за входной дверью располагалась кухня-гостиная с журнальным столиком, креслами и диваном.

Слева – квартира в Доме «Гудзон», справа – квартира Моники

Продолжение следует...


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Сегодня в 16:06, просмотров: 417, комментариев: 0
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