Эксперты рассказали, остались ли шансы успеть приобрести жилье в ипотеку выгодно

В ближайшие недели банки повысят ставки по ипотеке на 0,25-0,75%, сообщают эксперты компании «Этажи». Первые «ласточки» уже полетели — 7 мая «Сбербанк» поднял ставки по займам на жилье на 0,4%.

Конечно, это не должно отразится на ипотеках в рамках госпрограмм. Однако медлить не стоит, предупреждают участники рынка. До завершения льготной ипотеки на новостройки осталось меньше 60 дней. Дальше будут расти не только стоимость кредита и переплаты, но и ужесточатся условия выдачи кредита на жилье.

«Повышение Центробанком ключевой ставки до 5% уже сказывается, но возможен дальнейший рост ключевой, а вслед за ней и ипотечных ставок. Как видим, уже сейчас появились первые сообщения о удорожании ипотеки на 0,4%, а после майских праздников увидим массовое отражение изменений в ипотечных программах с ростом на 0,25-0,75%», — комментирует Татьяна Решетникова, заместитель руководителя по развитию квалификации ипотечных специалистов компании «Этажи».

Как отмечает Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи», до середины 2021 года повышение ключевой ставки существенно на рынке первичной недвижимости не отразится. Банки будут держать низкую ставку в рамках лимитов, которые были выделены на льготную ипотеку. Однако, как отмечает эксперт, во втором полугодии это приведет к увеличению ипотечных ставок на вторичном и первичном рынке, что в совокупности со снижающейся покупательской способностью не лучшим образом скажется на рынке.

«Завершение программы льготной ипотеки в начале июля приведет к спаду спроса на квартиры в новостройках. Часть покупателей переориентируется на вторичный рынок. Да, мы ожидаем, что благодаря субсидированным ставкам, которые будут предоставлять уже банки совместно с застройщиками, процентные ставки по ипотекам останутся на более-менее приемлемом уровне. В среднем, по нашим прогнозам, ставка от текущих данных увеличится на 1%. Соответственно увеличится переплата. Чтобы проверить на сколько — достаточно умножить этот процент на средний чек по ипотеке и срок кредитования, — отмечает Сергей Зайцев. — Поэтому стоит брать ипотеку сейчас, когда есть возможность благодаря низкой ставке не отдавать банкам лишнее».

«Для обеспечения прежней привлекательности и доступности после завершения госсубсидированной программы, девелоперам необходимо будет снизить стоимость жилья на 10%. К тому же, банки, на фоне заявлений регулятора, будут ужесточать условия кредитования. Это может отразится на одобряемом балансе платеж–доход и увеличении размера минимального первоначального взноса. Уже к концу года, доля тех, кто не сможет купить жилье в ипотеку увеличится на 10%, примерно с 24% до 34%. Не исключено, что увеличится количество ситуаций, когда просто нет целесообразности подавать заявку, когда банки будут отвечать отказами, а также, когда одобрение получено, но не пригодно для покупки желаемой квартиры — одобренная сумма маленькая. Из многолетней практики можно сказать, что недвижимость приобретать всегда лучше «сейчас», чем «потом». И это абсолютно оправдано для долгосрочного вложения или приобретения для собственного пользования. Текущее повышение ставок пока незначительно повлияет на покупки с большим первоначальным взносом — расширяться с небольшой суммой кредита по-прежнему доступно. К тому же, для клиентов компании «Этажи» сейчас действует преференция — скидка до 0,7% по ипотечной ставке», — резюмирует Решетникова.

Чтобы успеть подать заявку на ипотеку с льготной ставкой потребуется всего 15% первоначального взноса и два документа — паспорт и СНИЛС. В офис компании «Этажей» идти не обязательно, заявку можно сделать и не выходя из дома — на официальном сайте. Специалист по ипотеке подаст обращения сразу в несколько банков, получит пул одобрений и покупатель сможет выбрать с каким банком ему будет комфортнее купить квартиру .

Решения банки, как отмечают эксперты, сейчас принимают быстрее и лояльнее особенно по программе льготной ипотеки на новостройки — господдержка в приоритете. Ставки по ней пока не увеличились, но при увеличении они не превысят 6,5% — такие условия прописаны в постановлении правительства.