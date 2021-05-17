У танка Т-34, установленном в Сургуте, в скором времени появится экипаж

У танка Т-34, установленном в Сургуте на Мемориале Славы в канун Дня Победы в этом году, в скором времени появится экипаж. Четыре манекена в форме советских танковых войск начала сороковых годов прошлого века.

Это должно дополнительно защитить мемориал от актов вандализма.

«Внутри данной боевой машины произошел сильный взрыв, из-за которого весь находящийся в танке экипаж погиб. Долгое время останки находились внутри. Реставраторы все очистили и восстановили. Но нужно понимать, что эта техника является братской могилой. Поэтому детские игры на ней будут кощунством», — считает руководитель клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов.

Боевая машина провела на дне Воронежского водохранилища более семидесяти лет. Танк был подорван в августе 1941 года, а обнаружен, поднят и отреставрирован только в этом году.

«Кроме ствола, все детали танка являются оригинальными. В результате внутреннего подрыва боеприпасов танк затонул и сильно коррозировал. Реставраторам потребовалось несколько месяцев для того, чтобы привести танк в надлежащее состояние», — рассказал заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов.

Реставрацию и доставку на трале танка в Сургут оплатили соучредители компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук и Владимир Кожаев.

«Такие поступки и события показывают настоящее отношение человека к истории, нашим дедам, прадедам и к Победе. Спасибо вам большое!» — поблагодарил меценатов глава Сургута Андрей Филатов.

Сургутский Т-34 — не арт-объект. Это мемориал. Братская могила погибшего экипажа. Хочется верить, что горожане это осознают. И донесут эту мысль до своих детей.

Легендарная боевая машина была собрана на Сталинградском тракторном заводе в январе 1941 года. Всего в данной модификации было выпущено шестьсот единиц Т-34. Серия этих танков была полностью уничтожена за время боевых действий.