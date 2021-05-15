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​Воспользоваться льготной ипотекой можно даже в малых городах Югры

1 июля в России завершится госпрограмма льготного ипотечного кредитования

​Воспользоваться льготной ипотекой можно даже в малых городах Югры

1 июля в России завершится госпрограмма льготного ипотечного кредитования – проекта, давшего многим семьям реальную возможность приобрести собственное жилье. Некоторым – практически единственную: сниженная процентная ставка льготной ипотеки сделала ежемесячный платеж на несколько – порой десятка - тысяч рублей меньше. Или в полтора-два раза ни стандартного платежа.

К этому «стандарту» рынок недвижимости вернется уже очень скоро. А на фоне повышения ключевой ставки Центробанка, а также роста стоимости квадратного метра, жилье опять может стать доступным далеко не каждому.

Так что, пока еще есть время купить жилье на комфортных условиях, необходимо этой возможностью пользоваться. Благо, варианты есть. Причем в виде уже готового жилья, а не доли в котловане, который станет домом только спустя годы, а, может, и не станет вовсе.

Купить готовое жилье в новостройке по льготной госпрограмме сейчас можно не только в крупных городах региона – Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Есть предложения от застройщиков и в небольших муниципалитетах, таких, как Нефтеюганск.

Программа льготного ипотечного кредитования предполагает приобретение квартир именно в новостройках. И это правильно. Новые дома строятся из современных материалов, с учетом современного ритма жизни, понимания комфорта и безопасности, а главное — понимания стоимости ресурсов. Кроме того, дворы современных жилых комплексов ориентированы на человека, а не на машины. В новостройках есть детские площадки, зоны для занятий спортом и отдыха, для прогулок и пробежек.

Например, ЖК «Заречный» в Нефтеюганске от одного из ведущих застройщиков Югры – компании «Сибпромстрой». Два корпуса общей площадью 57 тыс. кв метров удачно вписались в уже сложившуюся инфраструктуру микрорайона № 17.

Во дворе располагаются детские и спортивные площадки, которые соответствуют всем требованиям безопасности.

Эти дома соответствуют самому высокому классу энергоэффективности – «А» и «А+», что положительно скажется на сумме счета за коммунальные услуги. Она, как минимум, на тридцать процентов ниже, чем стоимость коммунальных услуг за жилье аналогичной площади.

Застройщик позаботился о будущих жильцах новостройки и обеспечил подачу чистой воды. В квартирах есть ниши для бойлера и идет подача только холодного водоснабжения, что согласитесь очень актуально в период отключения горячей воды.

В квартирах установлены индивидуальные терморегуляторы, благодаря которым собственник самостоятельно может регулировать подачу тепла, или полностью выключить отопление, например, на время отпуска. Плата за отопление и обслуживание мест общего пользования также значительно меньше, чем в стандартных домах. Главным образом за счет того, что застройщик минимизировал площадь технических этажей – подвала и чердака.

Очень часто в современных жилых домах мы видим просторные коридоры и фойе в подъездах, причем девелопер преподносит это как товарное преимущество. Но опять же мало кто задумывается, что особого функционала у просторных подъездов нет, а вот финансовое бремя за уборку и особенно отопление МОПов несут все собственники жилья. В комплексах, построенных по проекту энергоэффективных домов, площадь мест общего пользования снижена до 8-13%. Для сравнения, в других проектах этот показатель, как правило, составляет 25% и более.

Это только несколько финансовых плюсов новостройки перед квартирой на вторичном рынке. Но главный плюс ЖК «Заречный» - комплекс уже возведен и готов принять своих жильцов. Не надо ждать - выбирай квартиру и заселяйся по привлекательной стоимости, пока есть возможность.

Воспользуйтесь ипотечным калькулятором и сравните размер переплаты. Тут и первоклассник определит выгоду. Ну или обратитесь в отдел продаж компании «Сибпромстрой».


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15 мая в 11:58, просмотров: 1539, комментариев: 0
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