Завод железобетонных изделий компании Сибпромстрой в Сургуте работает в две смены. Перед материнской - собственно строительной - компанией стоит масштабная задача: сохранить высокие объемы строительства жилья и, таким образом, закрепиться в рейтинге крупнейших застройщиков России

Напомним, что ведущий застройщик Сургута и Югры в этом рейтинге уже побывал: по итогам 2020 года Сибпромстрой занял шестую строчку профессионального ТОПа. В этом году производственные показатели по вводам могут оказаться несколько ниже, но готовится существенный задел на следующий год.

- Загрузка завода очень большая. Даже вынуждены отказывать сторонним заказчикам, - рассказывает директор завода Андрей Кожаев.

Сегодня в производстве у Сибпромстроя находится более десятка жилых комплексов. Самый масштабный проект – ЖК «Марьина гора». Для пяти многоквартирных домов на территории будущего жилого района уже забиты сваи и сделаны ростверки. Кроме того, компания приступила к строительству детского сада.

- Вот дальше участки еще под два дома - № 25 и 26. И это только начало. На Марьиной горе будет построено 500 тысяч квадратных метров жилья, - говорит Андрей Кожаев. - Четыре дома на ул. Фадеева в пос. Белый Яр в Сургутском районе, еще четыре участка готовятся к началу строительства, их мы в расчет пока не берем. Но стройка идет интенсивно. Есть объекты на Барсово. Вот Пыть-Ях: первый дом уже заселен, на втором ведется отделка, третий строится. Нефтеюганск как одна из наиболее перспективных территорий Югры, где Сибпромстрой возводит жилье уже несколько лет, насыщая тем самым местный рынок и, таким образом, помогая стабилизировать цены, ведь чем больше предложение, тем более сбалансированный спрос, - продолжает переключать изображения с камер директор завода. – Рядом есть еще участок под один дом, проект тоже готов, но его строительство мы даже не рассматривали – и без него задач хватает. Ведь есть еще Ханты-Мансийск!

Экскурсию по строительным площадкам директор завода проводит в виртуальном формате. На всех объектах установлены веб-камеры, причем – не по одной. Изображения выводятся на экраны мониторов всех руководителей группы компаний 24/7.

Сейчас – в начале активного строительного сезона – завод Сибпромстроя выпускает количество продукции, достаточной для строительства в месяц двадцати тысяч квадратных метров жилья. Материалы для индустриального домостроения изготавливают на первой и второй очередях завода. Есть еще третья очередь, на которой изготавливаются конструкции для социальных объектов: колонны, балки, сваи и другая продукция.

С 2019 года завод работает в две смены - после ребрендинга. Тогда же началось и обновление кадров на предприятии.

- На заводе было много очень опытных специалистов, - пояснил Андрей Кожаев. – Практически все уже давно достигли пенсионного возраста. Участвовать в очередных - достаточно крупных – изменениях на заводе они не захотели, сами попросились на отдых.

Найти достойную замену опытнейшему персоналу оказалось непросто, признает руководитель завода. Более того, пришлось заново настраивать все производственные цепочки.

- Побегать по цехам пришлось достаточно, пока новый штат комплектовали, - признается Андрей Кожаев. – Каждого нового сотрудника ведь надо еще проверить в работе... Так и придумали поставить камеры – чтобы меньше суетиться. Да и контроль за производством в итоге стал в разы лучше.

Видеофиксация всех рабочих процессов помогла не только наладить трудовую дисциплину, но и увидеть «тонкие» места производственного процесса. К примеру – паузы в поставках комплектующих в арматурный цех, отчего он работал медленнее, чем мог бы.

Завод Сибпромстроя производит продукцию по кассетной технологии. Она более эффективна, чем конвейерная, которую используют большинство предприятий по производству ЖБИ.

Разница очень простая, но существенная. На конвейере плиты изготавливаются горизонтально, в кассетах - вертикально, что позволяет увеличить производительность в разы!

Благодаря этой технологии завод может выпускать 180 изделий в день. Это самый высокий производственный показатель не только для Югры, а, пожалуй, и всего Зауралья.