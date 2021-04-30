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​Майские. Горячие. Твои

В Сургуте пройдет весенняя ярмарка недвижимости, выгода — до 1 миллиона рублей

​Майские. Горячие. Твои

Компания «Этажи» совместно с партнерами проведет в Сургуте 5 и 6 мая традиционную весеннюю ярмарку недвижимости. В одном месте можно будет подобрать для себя самые выгодные предложения от застройщиков, оформить ипотеку по выгодным процентным ставкам на квартиру в новом жилом комплексе, а также получить скидку на дачу или коттедж.

«Квартиры в новостройках, как сообщают ипотечные специалисты «Сбер», можно будет приобрести в кредит от 0,7% годовых. Также доступен пул квартир по специальным ценам от компании «ДСК». А в ЖК «Северин» на ярмарке особые предложения ждут семей с детьми до 18 лет и пенсионеров. Актуальные цены будут у представителей девелопера», — рассказывают организаторы ярмарки, эксперты компании «Этажи».

Специальные предложения на ярмарке будут не только для желающих приобрести городское жилье. В эти дни можно стать первым обладателем загородного дома в первом закрытом коттеджном поселке города Сургута. Это, как отмечают специалисты по недвижимости, эксклюзивное предложение на рынке. Партнерами компании на этом мероприятии станут «Сбер», «Дома Сибири», «Георесурс», а также девелоперы «ДСК», «ССТ», «Брусника».

«Получить хорошую преференцию или супер-низкую ставку по ипотеке сейчас, когда цены на жилье заметно скакнули, а на рынке недвижимости грядет ажиотаж из-за закрытия программы госсубсидированной ипотеки, отличный подарок к длинным майским выходным. Напомним, что стоимость квадратного метра в новостройках только с марта по апрель в Сургуте поднялась на 6,3 процента, до 80,5 тысячи рублей. На загородную недвижимость прибавка в цене составила за этот же период 2,5 процентов, дачу можно приобрести в среднем за 31 тысячу за «квадрат», а коттедж, к примеру, — за 53 тысячи за квадратный метр», — отмечают эксперты.

На ярмарке представят более 700 объектов загородной недвижимости и более 1000 квартир со скидками от собственников. Также можно будет получить бесплатную консультацию от кадастровых инженеров, а проект межевания, заказанный в эти дни, обойдется в 6 тысяч вместо 15 тысяч рублей.

Для того чтобы не пропустить самые выгодные предложения недвижимости этой весны достаточно быть клиентом «Этажей» и прийти на мероприятие 5 или 6 мая с 8 утра до 8 вечера.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 155, комментариев: 0
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