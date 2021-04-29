Ежемесячно цены на жилье в Сургуте растут в среднем на 2-3%, из-за действия выгодной для покупателей льготной ипотеки квартиры в новостройках не задерживаются на рынке. Майские праздники — отличный шанс, чтобы наконец найти время и заняться подбором недвижимости.

Льготная ипотека на первичные квартиры завершится уже в середине лета, не на руку покупателям жилья и увеличившаяся ключевая ставка на квартиры, которая вслед за собой потянет и ставки по ипотечным программам. По прогнозам экспертов компании «Этажи», ниже ставок по кредитам в ближайшие годы не предвидится.

В связи с этим компания «Этажи» запускает онлайн-распродажу недвижимости: распродажасургут.рф . Только в период до 10 мая успейте выбрать жилье и заморозить цену на него со скидкой и по низкой ипотечной ставке. Вы можете выбрать как квартиры в строящихся новостройках, так и в готовых многоквартирных домах, а также на загородном рынке.

Размер скидок — до миллиона рублей. Чтобы заморозить цену на жилье и получить дисконт — оставьте заявку на сайте, после с вами свяжется риэлтор и назначит дату и удобное время для встречи.

Чтобы вы не ошиблись с выбором недвижимости, специалисты компании «Этажи» подготовили для клиентов шесть лайфхаков, на что обратить внимание при выборе вторичного или первичного жилья.

1. Выбирайте жилье в экологически чистом районе. Желательно, чтобы рядом был парк или другая зеленая зона. В долгосрочной перспективе это пойдет вам на пользу.

2. Грамотно подойдите к выбору планировки, все пространство должно использоваться грамотно и быть функциональным.

3. Узнайте, какая управляющая компания будет обслуживать ваш дом. Состояние вашего жилища будет зависеть преимущественно от них.

4. Обратите внимание на состояние подъезда и познакомьтесь с соседями, они помогут вам больше узнать о выбранной квартире.

5. Если квартира с перепланировкой, то она должна быть узаконена. Иначе можно обзавестись проблемами в дальнейшем.

6. Если вы покупаете квартиру у собственника, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо тщательно проверить все документы на квартиру, а лучше обратиться к специалистам.